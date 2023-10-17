Больше не имеют права голоса: Киевсовет лишил полномочий депутатов запрещенной партии

"За" проголосовало 55 депутатов

Киевсовет во время очередной сессии приостановил полномочия депутатов от партии Оппозиционная платформа "За жизнь". С этого момента они не имеют права голоса в Киевском областном совете.

Об этом сообщается в Телеграмм-канале "Реальный Киев". Данные ограничения были наложены на депутатов от ОПЗЖ до окончания действия военного положения.

На голосование в сессионный зал Киевсовета было вынесено предложение о приостановлении полномочий депутатов политической партии "Оппозиционная платформа "За жизнь".

Данное предложение поддержало 55 депутатов. Против же выступил всего один народный избранник. Воздержались от голосования 27 депутатов. Это значит, что все представители ОПЗЖ не смогут голосовать на сессиях Киевсовета вплоть до окончания действия в стране военного положения.

Напомним, что в Украине на время военного положения была приостановлена деятельность политических партий, руководство которых выступало за сотрудничество с россией. К таковым в частности относятся ОПЗЖ и "Партия Шария".

В июне восьмой апелляционный административный суд города Львова принял окончательное решение о запрете пророссийской политической партии ОПЗЖ. Так, в рамках решения львовского административного суда все имущество, деньги и активы прокремлевской партии "ОПЗЖ" передаются в собственность государства. Кроме того, суд заблокировал деятельность всех региональных, городских, а также районных организаций этой партии.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Верховной Раде зарегистрированы две законодательные инициативы о лишении мандатов депутатов от ОПЗЖ. В то же время эта процедура сложна, и даже в случае принятия, решение можно обжаловать в суде.