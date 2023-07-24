"Є всього сім причин": за що нардепів від ОПЗЖ можуть позбавити мандатів

Олена Кондратюк розповіла про складність процедури

У Верховній Раді зареєстровано дві законодавчі ініціативи про позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ. Водночас, ця процедура є складною, і навіть у разі прийняття, рішення можна оскаржити в суді.

Про це в інтерв’ю сайту "Телеграф" розповіла заступниця голови українського парламенту Олена Кондратюк.

"З моральної точки зору тут дуже непроста ситуація. Сучасне українське суспільство вимагає, щоб ОПЗЖ та депутатів, які мали стосунок до цієї партії, не було в парламенті. Важко з цим не погодитися. Але ми багато дискутували всередині, яким шляхом йти. Ми не можемо приймати неконституційні закони, позбавляти депутатів мандатів в неконституційний спосіб. Бо вони через суд поновлять свої повноваження", — зазначила заступниця спікера Верховної Ради.

Олена Кондратюк пояснила, що законодавство передбачає лише сім причин для позбавлення депутата мандату.

"Згідно з Конституцією, є сім пунктів, за якими можна позбавити народного депутата повноважень. Смерть, особиста заява тощо. Зараз понад десять депутатів написали свої заяви, й ми таким чином їх позбавили депутатства. А, наприклад, медведчука ми позбавили мандата у зв'язку з припиненням громадянства", — розповіла віцеспікер.

Водночас, найкращим способом було б, якби всі депутати від ОПЗЖ самостійно написали заяви та пішли з парламенту, вважає Олена Кондратюк.

"Це було б, напевно, чесно. З іншого боку, їх же у 2019 році вибирали люди. Процедури відкликання депутатів немає. Але на наступних виборах їх не має бути в парламенті", — підсумувала парламентар.

Більше про те, чи вдалось Раді зберегти свою суб’єктність та яку роль в умовах війни відіграє міжпарламентська дипломатія, читайте на "Телеграфі": Було б чесно, якби депутати від ОПЗЖ самі відмовились від мандатів, — велике інтерв’ю віцеспікерки Олени Кондратюк.

Нагадаємо, до політичного руху "Інша Україна", який створив у росії обвинувачений у держзраді колишній нардеп віктор медведчук, долучаються втікачі з України. Таким чином політик хоче створити для себе "свою Україну".