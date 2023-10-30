Лемур і тигр із гарбузами замість голів: у київському зоопарку влаштували для звірів Гелловін (фото, відео)

Незвичайне та миле видовище

Минулими вихідними у київському зоопарку пройшло незвичайне годування — тварин пригощали гарбузовими "світильниками Джека". Цей захід був присвячений святкуванню Геллоуіна, який традиційно відзначають 31 жовтня.

Яскраві фото із заходу було опубліковано на офіційній сторінці Kyiv zoo. Судячи зі знімків, мешканцям зоопарку припала до душі ця практика.

Гелловін — це сучасне міжнародне свято, що сходить до традицій древніх кельтів Ірландії та Шотландії. Відзначається щороку 31 жовтня напередодні Дня всіх святих. Гелловін традиційно святкується в Західній Європі та Америці, хоча офіційним вихідним днем не є.

У київському зоопарку вирішили також влаштувати своєрідне святкування Геллоуіна та почастували тигрів, лемурів, віслюків та інших тварин гарбузовими "головами" з різними гримасами.

Що з цього вийшло дивіться на фото:

Kyiv zoo

Kyiv zoo

Kyiv zoo

Kyiv zoo

Kyiv zoo

Kyiv zoo

Kyiv zoo

Kyiv zoo

Kyiv zoo

Kyiv zoo

Kyiv zoo

Kyiv zoo

Варто відзначити, що одним із найзнаменитіших атрибутів свята є гарбузовий ліхтарик, або світильник Джека, — він являє собою порожнистий гарбуз, на якому вирізана зловісна гримаса, а всередину вміщена свічка. Вважалося, що подібний плід, залишений у День усіх святих біля будинку, відганятиме від нього злих духів та іншу нечисть.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що коли мова заходить про італійську кухню, ми відразу ж згадуємо про нашу улюблену страву — піцу. Вона часто нас виручає — на сніданок, обід чи вечерю. Також ми готуємо її до дружніх посиденьок або для романтичної вечері. Ви можете самостійно приготувати незвичайну піцу на Гелловін. Вам потрібно лише вирізати фігурки привидів (або скористатися спеціальними формами) — і найвеселіша піца для "жахливої" вечірки готова. Вона точно спричинить фурор!