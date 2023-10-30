Лемур и тигр с тыквами вместо голов: в киевском зоопарке устроили для зверей Хэллоуин (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Необычное и милое зрелище
На минувших выходных в киевском зоопарке прошло необычное кормление — животных угощали тыквенными "светильниками Джека". Данное мероприятие было приурочено к празднованию Хэллоуина, который традиционно отмечают 31 октября.
Яркие фото с мероприятия были опубликованы на официальной странице Kyiv zoo. Судя по снимкам, воспитанникам зоопарка пришлась по душе данная практика.
Хэллоуин — это современный международный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. Отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых. Хэллоуин традиционно празднуется в Западной Европе и Америке, хотя официальным выходным днём не является.
В киевском зоопарке решили также устроить своеобразное празднование Хэллоуина и угостили тигров, лемуров, ослов и прочих животных тыквенными "голова" с различными гримасами.
Что из этого вышло — смотрите на фото:
Стоит отметить ,что одним из самых знаменитых атрибутов праздника является тыквенный фонарик, или светильник Джека, — он представляет собой полую тыкву, на которой вырезана зловещая гримаса, а внутрь помещена свеча. Считалось, что подобный плод, оставленный в День всех святых около дома, будет отгонять от него злых духов и прочую нечисть.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что когда речь заходит об итальянской кухне, мы сразу же вспоминаем о нашем любимом блюде — пицце. Она выручает нас часто — на завтрак, обед или ужин. Также мы готовим ее к дружеским посиделкам или для романтического ужина. Вы можете самостоятельно приготовить необычную пиццу на Хэллоуин. Вам нужно всего лишь вырезать фигурки привидений (или воспользоваться специальными формочками) — и самая веселая пицца для "ужасной" вечеринки готова. Она точно вызовет фурор!