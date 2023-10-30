Лемур и тигр с тыквами вместо голов: в киевском зоопарке устроили для зверей Хэллоуин (фото, видео)

Необычное и милое зрелище

На минувших выходных в киевском зоопарке прошло необычное кормление — животных угощали тыквенными "светильниками Джека". Данное мероприятие было приурочено к празднованию Хэллоуина, который традиционно отмечают 31 октября.

Яркие фото с мероприятия были опубликованы на официальной странице Kyiv zoo. Судя по снимкам, воспитанникам зоопарка пришлась по душе данная практика.

Хэллоуин — это современный международный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. Отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых. Хэллоуин традиционно празднуется в Западной Европе и Америке, хотя официальным выходным днём не является.

В киевском зоопарке решили также устроить своеобразное празднование Хэллоуина и угостили тигров, лемуров, ослов и прочих животных тыквенными "голова" с различными гримасами.

Что из этого вышло — смотрите на фото:

Kyiv zoo

Kyiv zoo

Kyiv zoo

Kyiv zoo

Kyiv zoo

Kyiv zoo

Kyiv zoo

Kyiv zoo

Kyiv zoo

Kyiv zoo

Kyiv zoo

Kyiv zoo

Стоит отметить ,что одним из самых знаменитых атрибутов праздника является тыквенный фонарик, или светильник Джека, — он представляет собой полую тыкву, на которой вырезана зловещая гримаса, а внутрь помещена свеча. Считалось, что подобный плод, оставленный в День всех святых около дома, будет отгонять от него злых духов и прочую нечисть.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что когда речь заходит об итальянской кухне, мы сразу же вспоминаем о нашем любимом блюде — пицце. Она выручает нас часто — на завтрак, обед или ужин. Также мы готовим ее к дружеским посиделкам или для романтического ужина. Вы можете самостоятельно приготовить необычную пиццу на Хэллоуин. Вам нужно всего лишь вырезать фигурки привидений (или воспользоваться специальными формочками) — и самая веселая пицца для "ужасной" вечеринки готова. Она точно вызовет фурор!