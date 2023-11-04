У Києві розпочали демонтаж радянської символіки з відомого обеліску (фото)

Роботи з демонтажу проводять столичні комунальники

Вранці у суботу, 4 листопада, у Києві на площі Галицькій (колишня площа Перемоги) розпочалися роботи з демонтажу радянської зірки з обеліску "Місто-герой Київ". На місці працює автокран та кілька бригад столичних комунальників.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі український журналіст Андрій Цаплієнко. Радянський символ планують розрізати на кілька частин і зрештою прибрати з обеліску.

Нагадаємо, що обеліск "Місто-герой Київ" розташований над підземним переходом на площі Галицькій. Він відкриває найдовшу із магістралей столиці — проспект Перемоги. Обеліск встановили у 1982 році. Пам’ятник символізує закінчення Другої світової війни.

Золоту зірку, що вінчає обеліск, розрізатимуть на кілька частин і потім остаточно демонтують.

Місце, де стоїть обеліск

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві демонтували пам’ятник радянському воєначальнику. Так, у Києві було демонтовано пам’ятник більшовику та радянському генералу-полковнику Михайлу Кірпоносу. Цікаво, що постамент мали знести ще 2016 року, проте роботи постійно відкладалися.