В Киеве начали демонтаж советской символики с известного обелиска (фото)

Работы по демонтажу проводят столичные коммунальщики

Утром в субботу, 4 ноября, в Киеве на площади Галицкой (бывшая площадь Победы) начались работы по демонтажу советской звезды с обелиска "Город-герой Киев". На месте работает автокран и несколько бригад столичных коммунальщиков.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале украинский журналист Андрей Цаплиенко. Советский символ планируют разрезать на несколько частей и в конечном итоге убрать с обелиска.

Напомним, что обелиск "Город-герой Киев" расположен над подземным переходом на площади Галицкой. Он открывает самую длинную из магистралей столицы — проспект Победы. Его установили в 1982 году. Монумент символизирует окончание Второй мировой войны.

Золотую звезду, которая венчает обелиск, будут разрезать на несколько частей и затем окончательно демонтируют.

Место, где стоит обелиск

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что В Киеве демонтировали памятник советскому военачальнику. Так, в Киеве был демонтирован памятник большевику и советскому генералу-полковнику Михаилу Кирпоносу. Интересно, что постамент должны были снести еще в 2016 году, однако работы постоянно откладывались.