Зовсім юні: на Київщині за вихідні під колесами поїзда загинули одразу двоє людей

Залізничний транспорт — це зона підвищеної небезпеки

На минулих вихідних у Київській області було зафіксовано два випадки потрапляння пішоходів під колеса пасажирських поїздів. В обох випадках машиністи застосовували екстрене гальмування, проте це не врятувало людей від загибелі.

За цими фактами правоохоронці проводять розслідування. Про це повідомляється на офіційному сайті Національної поліції у Київській області.

Так, перший випадок попадання людини під потяг було зафіксовано у суботу, 4 листопада, поблизу станції "Лісова Буча". Тут пасажирський потяг на смерть збив 15-річну дівчинку. Трагедія сталася близько 16:00. Машиніст застосував екстрене гальмування, побачивши людину на коліях, проте зіткнення уникнути, на жаль, не вдалося.

Другий схожий випадок стався у неділю, 5 листопада, на Броварщині. На станції "Бобрик" близько 22.00 пасажирський потяг збив 19-річного парубка, який сидів на залізничних коліях. Машиніст застосовував звуковий сигнал та екстрене гальмування, проте уникнути трагедії не вдалося. Від травм хлопець загинув на місці події.

В обох випадках слідчі розпочали досудове розслідування. Причини та обставини трагедій буде з'ясовувати слідство.

Поліція Київщини нагадує : залізничний транспорт — зона підвищеної небезпеки. Важливо пам’ятати, що переходити залізничну колію необхідно лише у встановленому місці, переконавшись у відсутності поїзда! Бережіть своє життя!

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що раніше на Київщині одразу дві людини потрапили під пасажирські потяги. Так, у Київській області за один день було зафіксовано два випадки потрапляння пішоходів під колеса пасажирських поїздів.