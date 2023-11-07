На Київщині зникла школярка: прикмети та фото

У пошуках задіяно весь особовий склад поліції Київської області

У вівторок, 7 листопада, до правоохоронців звернулася стурбована жінка, яка просила допомоги у пошуках її зниклої 14-річної доньки Віри Болтаг. Місцезнаходження дівчинки на даний момент не встановлено.

Про це повідомили у прес-службі Поліції Київщини. Усіх небайдужих просять допомогти у пошуках зниклої школярки.

Відомо, що 14-річна дівчинка є уродженкою села Здорівка Обухівського району Київської області. Обставини зникнення дівчинки не розголошуються. Наразі її пошуками займаються правоохоронці Київської області.

Прикмети дівчинки: зріст близько 160 сантиметрів; світло-русяве коротке волосся, карі очі.

Була одягнена: куртка чорного кольору, бежеві кросівки.

При отриманні будь-якої інформації про місцезнаходження розшукуваного просимо повідомити спецлінію "102"!

Дівчинка живе у селі Здорівка

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