На Киевщине пропала школьница: приметы и фото

В поисках задействован весь личный состав полиции Киевской области

Во вторник, 7 ноября, к правоохранителям за помощью обратилась женщина, которая просила помощи в поисках ее пропавшей 14-летней дочери Веры Болтаг. Местонахождение девочки, на данный момент, не установлено.

Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киевщины. Всех неравнодушных просят помочь в поисках пропавшей девочки.

Известно, что 14-летняя девочка является уроженкой села Здоровка Обуховского района Киевской области. Обстоятельства исчезновения девочки не разглашаются. В настоящее время ее поисками занимаются правоохранители Киевской области.

Приметы девочки: рост около 160 сантиметров; светло-русые короткие волосы, карие глаза.

Была одета: куртка черного цвета, бежевые кроссовки.

При получении какой-либо информации о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить на спецлинию "102"!

Девочка живет в селе Здоровка

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