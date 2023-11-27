У Києві зростає кількість хворих на грип та COVID-19: чи далеко до епідпорогу

Коронавірус вже не такий небезпечний, як три роки тому, але

За даними фахівців, жителі Києва стали набагато частіше хворіти на грип, ГРВІ та коронавірус. Ця ситуація пов’язана з настанням похолодання, проте це на даний момент не викликає побоювання у медиків.

Про це повідомляється на офіційному сайті ГУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ". Рівень захворюваності на даний момент нижчий за епідемічний поріг на 34,4%.

Відомо, що на 47 тижні поточного року в Києві зареєстровано 15 455 хворих на грип та ГРВІ. З них хворі на COVID-19 — 11620 осіб. Відзначено зростання захворюваності порівняно з попереднім тижнем на 33,0%. Захворюваність серед дітей зросла на 41,6%.

Динаміка захворюваності

Також стало відомо, що COVID-19 захворіло 1093 особи, у тому числі 109 дітей віком до 17 років. Госпіталізація серед хворих на грип та ГРВІ залишилася на рівні минулого тижня, проте зросла серед дитячого населення.

У тому числі серед хворих на COVID-19 госпіталізовано 150 осіб, дітей — 41. У відділенні реанімації та інтенсивної терапії перебуває 14 дорослих осіб.

Протягом звітного тижня зареєстровано 10 смертей серед дорослого населення від ускладнень COVID-19.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у світі знову поширюється вірус, який усім набрид. Хороша новина в тому, що вірус не такий небезпечний, як три роки тому, і проходить у легшій формі.

Однак, коронавірус Covid-19, який кілька років тому змусив закритися людей у своїх будинках по всьому світу, знову нагадав про себе. В останні тижні у США та Великій Британії зросла кількість госпіталізацій, оскільки погода стала холоднішою, що зазвичай сприяє поширенню сезонних інфекцій.