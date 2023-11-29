На Київщині цілий день лунатимуть вибухи: де саме та в чому причина

Важлива інформація для мешканців Київської області

У середу, 29 листопада, на Київщині лунатимуть звуки вибухів. Крім цього, люди можуть чути попереджувальні сигнали.

Про це повідомили у прес-службі Білоцерківської районної державної адміністрації у Фейсбук. Так, відомо, що у Білоцерківському районі Київської області заплановано піротехнічні роботи на території "Рокитнянського гранкар’єру".

У рамках технологічного процесу проводитимуться вибухові роботи з метою роздроблення гранітних порід. Вибухи буде чутно з 08.00 до 16.00.

За годину до початку планових вибухів буде подано попереджувальний сигнал.

Два тривалі сигнали засвідчать про початок вибухових робіт, а три короткі — про їх закінчення.

Жителів навколишніх населених пунктів просять з розумінням сприйняти виробничу необхідність та без паніки відреагувати на вибухові роботи.

Рокитнянський кар’єр

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що держава забрала свою землю у Києві у бізнесмена Хмельницького. Цілий рік фірма скандального підприємця намагалася оскаржити припинення договору оренди землі поряд із парком на Сирці.

Незважаючи на війну та постійні загрози чергових обстрілів, у Києві триває бум будівництва та викликаний ним масштабний переділ у земельній сфері. Так, на Сирці у Подільському районі столиці одіозний бізнесмен Василь Хмельницький спробував взяти під контроль територію та цілісний майновий комплекс поблизу унікального Дендрологічного парку.