На Київщині цілий день лунатимуть вибухи: де саме та в чому причина
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Важлива інформація для мешканців Київської області
У середу, 29 листопада, на Київщині лунатимуть звуки вибухів. Крім цього, люди можуть чути попереджувальні сигнали.
Про це повідомили у прес-службі Білоцерківської районної державної адміністрації у Фейсбук. Так, відомо, що у Білоцерківському районі Київської області заплановано піротехнічні роботи на території "Рокитнянського гранкар’єру".
У рамках технологічного процесу проводитимуться вибухові роботи з метою роздроблення гранітних порід. Вибухи буде чутно з 08.00 до 16.00.
За годину до початку планових вибухів буде подано попереджувальний сигнал.
Два тривалі сигнали засвідчать про початок вибухових робіт, а три короткі — про їх закінчення.
Жителів навколишніх населених пунктів просять з розумінням сприйняти виробничу необхідність та без паніки відреагувати на вибухові роботи.
Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що держава забрала свою землю у Києві у бізнесмена Хмельницького. Цілий рік фірма скандального підприємця намагалася оскаржити припинення договору оренди землі поряд із парком на Сирці.
Незважаючи на війну та постійні загрози чергових обстрілів, у Києві триває бум будівництва та викликаний ним масштабний переділ у земельній сфері. Так, на Сирці у Подільському районі столиці одіозний бізнесмен Василь Хмельницький спробував взяти під контроль територію та цілісний майновий комплекс поблизу унікального Дендрологічного парку.