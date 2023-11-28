Позбавилили ласого шматка в Києві. Держава забрала свою землю у бізнесмена Хмельницького

Цілий рік фірма скандального підприємця намагалася оскаржити припинення договору оренди землі біля парку на Сирці

Попри війну та постійні загрози чергових обстрілів, у Києві триває бум будівництва і викликаний ним масштабний переділ у земельній сфері. Так, на Сирці у Подільському районі столиці одіозний бізнесмен Василь Хмельницький спробував взяти під контроль територію і цільний майновий комплекс поблизу унікального Дендрологічного парку.

Ймовірно, це була робота на перспективу — для будівництва чергового житлового комплексу по сусідству з ЖК "Місто квітів". Тож "Телеграф" з'ясував деякі обставини чергового девелоперського кейсу.

Про що саме йде мова

На вулиці Тираспольській, 43, за 10 хвилин ходи від станції метро "Сирець" поряд із унікальним міським Дендропарком на території колишнього агрогосподарства "Квіти України" площею 4800 кв. метрів (або 0,5 гектара) знаходиться цілісний майновий комплекс, що перебуває у держвласності (за радянських часів тут були теплиці, а у 1990-ті господарство почало занепадати). Згідно з даними держреєстрів, 2013 року державна агрофірма "Квіти України" юридично припинила існування, а замість неї з'явилось приватне акціонерне товариство "Агрофірма "Квіти України" з тією ж юрадресою.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, кінцевим бенефіціаром цієї приватної структури є Василь Хмельницький. А серед учасників-акціонерів — деякі будівельні структури з орбіти бізнесмена ("Будінвест-Проект" та "Сіті Ван Девелопмент"). Примітно, основний вид діяльності ПрАТ вказано "Вирощування інших однорічних і дворічних культур". А от вже компанії "Будінвест-Проект" і "Сіті Ван Девелопмент" мають безпосередній стосунок до сфери будівництва.

Структура власності ПрАТ "Квіти України". Джерело - YouControl

Державна агрофірма припинила свою госпдіяльність десять років назад

Втім, судячи із матеріалів низки судових процесів (на тому ж майданчику YouControl) стосовно даної ділянки і майнового комплексу, держава ще не остаточно втратила цей ласий шматок землі у Подільському районі і майно. Тим паче, мова йде про майже охоронну природну зону (ділянка впритул межує з Дендропарком, а далі в бік Виноградаря — йде природоохоронний Сирецький гай зі спецстатусом).

Судові баталії за цінну землю і майно в 2023 році. Джерело - YouControl

Що в рази підвищує цінність даного активу. Тож ПрАТ "Квіти України" у всіх судових інстанціях країни намагалася подовжити договір оренди ділянки до 2028 року.

Результати розгляду справи у Верховному Суді

Як випливає з матеріалів проваджень, головні судові баталії за пів гектара землі під "Квітами України" (ринкова вартість 1 сотки на Тираспольській сягає 20 тис. доларів, тож ціна 0,5 га — в середньому може коштувати 1 млн доларів, а то й більше) тягнулись з листопада 2022 року. Але, схоже, Верховний суд поставив остаточну крапку в орендному позові фірми Хмельницького.

Апеляційний суд раніше захистив інтереси держави від апетитів приватників

"Касаційне провадження у справі № 910/12644/22 за касаційною скаргою ПрАТ "Агрофірма "Квіти України" на постанову Північного апеляційного господарського суду від 11 липня 2023 року закрити. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення і оскарженню не підлягає", — говориться у судовому рішенні від 11 жовтня 2023 р.

Комплекс знаходиться поряд з охоронною зоною - біля парків

Перед тим апеляційна інстанція визнала право держави розпоряджатися і ділянкою, і майновим комплексом, виходячи з державних інтересів, а не нової юридичної особи замість закритого державного агропідприємства — фірми Хмельницького.

Зліва біля агрофірми - ЖК "Місто Квітів". Тож замість теплиць тут могли з'явитися нові "свічки"

Місцеві кажуть, що деяким теплицям - біля ста років, вони унікальні і цінні

Хто такий Хмельницький і чим він відомий

У травні цього року НАБУ проводило обшук вдома у Хмельницького у справі про купівлю фірмою бізнесмена землі та будівлі у держпідприємства, підпорядкованого МВС. Ця ділянка розташована поруч із престижним житловим кварталом "Новопечерські Липки" у Києві. За версією слідства, ціна угоди нібито була заниженою, а посадовці держкомпанії могли привласнили виручені гроші. Причому сам продаж, мовляв, відбувався завдяки підробці документів.

2022-го ДБР відкрило кримінальне провадження щодо можливого зловживання службовцями Фонду держмайна під час конкурсу з приватизації АТ "Перший київський машинобудівний завод" (колишній "Більшовик"), який 2021-го виграла компанія, пов’язана з Хмельницьким. За даними слідства, приватизація заводу, розташованого на 35 гектарах землі неподалік центру Києва, відбулась за заниженою вартістю.

Медіа також писали, що аукціон був неконкурентним, а гроші, за які купили завод, було виведено зі збанкрутілого 2016-го банку "Хрещатик", який належав Хмельницькому і його давньому бізнес-партнеру Андрію Іванову. Згодом суд арештував 100% статутного капіталу "Більшовика".

За підсумками 2021-го Хмельницький посідав 29-те місце у списку топ-100 найбагатших українців, а його статки оцінювали у 310 млн доларів.

Зв`язки бізнесмена з низкою фірм. Джерело - YouControl

Як відомо з численних публікацій у ЗМІ, до 2007 р. більша частина інвестицій Хмельницького була пов’язана з металургією, але він продав свої активи, включно з металургійним комбінатом "Запоріжсталь", і почав розвивати девелоперську компанію UDP.

Найвідоміші проєкти цього девелопера у Києві: ТЦ "Городок", Ocean Plaza, Smart Plaza і житлові комплекси "Новопечерські Липки", "Паркове місто", RiverStone та "Бульвар фонтанів", а також Unit City біля масиву Сирець на території колишнього Мотоциклетного заводу.

Разом з тим, за оцінками проєкту "Свідомі", більшість придбаних Хмельницьким у Києві ділянок належали промисловим підприємствам у стані банкрутства чи з боргами. Проте купити землю мало — потрібно також отримати дозвіл на будівництво, із чим у бізнесмена проблем раніше не виникало.

Окрім того, Хмельницький сумно відомий своєю політичною кар'єрою. Був народним депутатом протягом п'яти каденцій, зокрема, входив до Партії регіонів. Підприємець голосував за "диктаторські закони" 16 січня під час Революції Гідності, які передбачали запровадження обмежень на мітинги та збори і посилення репресивних повноважень правоохоронців з метою протидії акціям протесту.

Нагадаємо, недавно у Києві НАБУ і САП повідомили заступнику голови КМДА Петру Оленичу про підозру у зловживанні службовим становищем у справі про незаконну забудову парку "Нивки" в Києві (на території масиву, яка теж прилягає до Сирця).

Також "Телеграф" писав, що у центрі Києва можуть знести 140-річну будівлю, бо пов’язана з легендарним футболістом Андрієм Шевченком фірма хоче побудувати офісний центр.