Лишили лакомого куска в Киеве. Государство забрало свою землю у бизнесмена Хмельницкого
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Целый год фирма скандального предпринимателя пыталась обжаловать прекращение договора аренды земли рядом с парком на Сырце
Несмотря на войну и постоянные угрозы очередных обстрелов, в Киеве продолжается бум строительства и вызванный им масштабный передел в земельной сфере. Так, на Сырце в Подольском районе столицы одиозный бизнесмен Василий Хмельницкий попытался взять под контроль территорию и цельный имущественный комплекс вблизи уникального Дендрологического парка.
Вероятно, это была работа на перспективу – для строительства очередного жилого комплекса по соседству с ЖК "Мисто квитив". Так что "Телеграф" выяснил некоторые обстоятельства очередного девелоперского кейса.
О чем именно идет речь
На улице Тираспольской, 43, в 10 минутах ходьбы от станции метро "Сырец" рядом с уникальным городским Дендропарком на территории бывшего агрохозяйства "Цветы Украины" площадью 4800 кв. метров (или 0,5 гектара) находится целостный имущественный комплекс, пребывающий в госсобственности (в советское время здесь были теплицы, а в 1990-е хозяйство начало приходить в упадок). Согласно данным госреестров, в 2013 году государственная агрофирма "Цветы Украины" юридически прекратила существование, а вместо нее появилось частное акционерное общество "Агрофирма "Цветы Украины" с тем же юрадресом.
Согласно данным аналитической системы YouControl, конечным бенефициаром этой частной структуры является Василий Хмельницкий. Среди участников-акционеров — некоторые строительные структуры с орбиты бизнесмена ("Стройинвест-Проект" и "Сити Ван Девелопмент"). Примечательно, что основной вид деятельности ЧАО указан таким образом: "Выращивание других однолетних и двухлетних культур". А вот уже компании "Стройинвест-Проект" и "Сити Ван Девелопмент" имеют непосредственное отношение к сфере строительства.
Впрочем, судя по материалам ряда судебных процессов (на той же площадке YouControl) относительно данного участка и имущественного комплекса, государство еще не окончательно потеряло этот лакомый кусок земли в Подольском районе, и госимущество. Тем более, речь идет о почти охранной природной зоне (участок вплотную граничит с Дендропарком, а дальше в сторону Виноградаря — идет природоохранная Сырецкая роща со спецстатусом).
Что в разы увеличивает ценность данного актива. Поэтому ЧАО "Цветы Украины" во всех судебных инстанциях страны пыталось продлить договор аренды участка до 2028 года.
Как следует из материалов производств, главные судебные баталии за полгектара земли под "Цветами Украины" (рыночная стоимость 1 сотки на Тираспольской достигает 20 тыс. долларов, поэтому цена 0,5 га — в среднем может стоить 1 млн долларов, а то и больше) тянулись с ноября 2022 года. Но, похоже, Верховный суд поставил окончательную точку арендного иска фирмы Хмельницкого.
"Кассационное производство по делу № 910/12644/22 по кассационной жалобе ЧАО "Агрофирма "Цветы Украины" на постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 11 июля 2023 года закрыть. Постановление вступает в законную силу немедленно после его объявления и обжалованию не подлежит", — говорится в судебном решении от 11 октября 2023 г.
До этого апелляционная инстанция признала право за государством распоряжаться и участком, и имущественным комплексом, исходя из государственных интересов, а не нового юридического лица вместо закрытого государственного агропредприятия — фирмы Хмельницкого.
Кто такой Хмельницкий и чем он известен
В мае этого года НАБУ проводило обыск дома у Хмельницкого по делу о покупке бизнесменом земли и здания у госпредприятия, подчиненного МВД. Этот участок расположен рядом с престижным жилищным кварталом "Новопечерские Липки" в Киеве. По версии следствия, цена сделки якобы была заниженной, а должностные лица госкомпании могли присвоить вырученные деньги. Причем сама продажа, мол, происходила благодаря подделке документов.
В 2022 г. ГБР открыло уголовное производство по возможному злоупотреблению служащими Фонда госимущества во время конкурса по приватизации АО "Первый киевский машиностроительный завод" (бывший "Большевик"), который в 2021-м выиграла компания, связанная с Хмельницким. По данным следствия, приватизация завода, расположенного на 35 гектарах земли недалеко от центра Киева, произошла по заниженной стоимости.
Медиа также писали, что аукцион был неконкурентным, а деньги, за которые купили завод, были выведены из обанкротившегося 2016-го банка "Хрещатик", принадлежавшего Хмельницкому, и его давнему бизнес-партнеру Андрею Иванову. Впоследствии суд арестовал 100% уставного капитала "Большевика".
По итогам 2021-го Хмельницкий занимал 29-е место в списке топ-100 самых богатых украинцев, а его состояние оценивалось в 310 млн долларов.
Как известно из многочисленных публикаций в СМИ, к 2007 г. большая часть инвестиций Хмельницкого была связана с металлургией, но он продал свои активы, включая металлургический комбинат "Запорожсталь", и начал развивать девелоперскую компанию UDP.
Самые известные проекты этого девелопера в Киеве: ТЦ "Городок", Ocean Plaza, Smart Plaza и жилые комплексы "Новопечерские Липки", "Парковый город", RiverStone и "Бульвар фонтанов", а также Unit City возле массива Сырец на территории бывшего Мотоциклетного завода.
Вместе с тем, по оценкам проекта "Свидоми", большинство приобретенных Хмельницким в Киеве участков принадлежали промышленным предприятиям в банкротстве или с долгами. Однако купить землю мало — нужно получить разрешение на строительство, с чем у бизнесмена проблем раньше не возникало.
Кроме того, Хмельницкий печально известен своей политической карьерой. Являлся народным депутатом в течение пяти каденций, в частности, входил в Партию регионов. Предприниматель голосовал за "диктаторские законы" 16 января во время Революции Достоинства, предусматривавших введение ограничений на митинги и собрания, а также усиление репрессивных полномочий правоохранителей с целью противодействия акциям протеста.
Напомним, недавно в Киеве НАБУ и САП сообщили заместителю председателя КГГА Петру Оленичу о подозрении в злоупотреблении служебным положением по делу о незаконной застройке парка "Нивки" в Киеве (на территории массива, который тоже прилегает к Сырцу).
Также "Телеграф" писал, что в центре Киева могут снести 140-летнее здание, потому что связанная с легендарным футболистом Андреем Шевченко фирма хочет построить офисный центр.