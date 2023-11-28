Лишили лакомого куска в Киеве. Государство забрало свою землю у бизнесмена Хмельницкого

Целый год фирма скандального предпринимателя пыталась обжаловать прекращение договора аренды земли рядом с парком на Сырце

Несмотря на войну и постоянные угрозы очередных обстрелов, в Киеве продолжается бум строительства и вызванный им масштабный передел в земельной сфере. Так, на Сырце в Подольском районе столицы одиозный бизнесмен Василий Хмельницкий попытался взять под контроль территорию и цельный имущественный комплекс вблизи уникального Дендрологического парка.

Вероятно, это была работа на перспективу – для строительства очередного жилого комплекса по соседству с ЖК "Мисто квитив". Так что "Телеграф" выяснил некоторые обстоятельства очередного девелоперского кейса.

О чем именно идет речь

На улице Тираспольской, 43, в 10 минутах ходьбы от станции метро "Сырец" рядом с уникальным городским Дендропарком на территории бывшего агрохозяйства "Цветы Украины" площадью 4800 кв. метров (или 0,5 гектара) находится целостный имущественный комплекс, пребывающий в госсобственности (в советское время здесь были теплицы, а в 1990-е хозяйство начало приходить в упадок). Согласно данным госреестров, в 2013 году государственная агрофирма "Цветы Украины" юридически прекратила существование, а вместо нее появилось частное акционерное общество "Агрофирма "Цветы Украины" с тем же юрадресом.

Согласно данным аналитической системы YouControl, конечным бенефициаром этой частной структуры является Василий Хмельницкий. Среди участников-акционеров — некоторые строительные структуры с орбиты бизнесмена ("Стройинвест-Проект" и "Сити Ван Девелопмент"). Примечательно, что основной вид деятельности ЧАО указан таким образом: "Выращивание других однолетних и двухлетних культур". А вот уже компании "Стройинвест-Проект" и "Сити Ван Девелопмент" имеют непосредственное отношение к сфере строительства.

Структура собственности ЧАО "Цветы Украины". Источник — YouControl

Государственная агрофирма прекратила свою хоздеятельность десять лет назад

Впрочем, судя по материалам ряда судебных процессов (на той же площадке YouControl) относительно данного участка и имущественного комплекса, государство еще не окончательно потеряло этот лакомый кусок земли в Подольском районе, и госимущество. Тем более, речь идет о почти охранной природной зоне (участок вплотную граничит с Дендропарком, а дальше в сторону Виноградаря — идет природоохранная Сырецкая роща со спецстатусом).

Судебные баталии за ценную землю и имущество в 2023 году. Источник — YouControl

Что в разы увеличивает ценность данного актива. Поэтому ЧАО "Цветы Украины" во всех судебных инстанциях страны пыталось продлить договор аренды участка до 2028 года.

Результаты рассмотрения дела в Верховном суде

Как следует из материалов производств, главные судебные баталии за полгектара земли под "Цветами Украины" (рыночная стоимость 1 сотки на Тираспольской достигает 20 тыс. долларов, поэтому цена 0,5 га — в среднем может стоить 1 млн долларов, а то и больше) тянулись с ноября 2022 года. Но, похоже, Верховный суд поставил окончательную точку арендного иска фирмы Хмельницкого.

Апелляционный суд ранее защитил интересы государства от аппетитов частников

"Кассационное производство по делу № 910/12644/22 по кассационной жалобе ЧАО "Агрофирма "Цветы Украины" на постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 11 июля 2023 года закрыть. Постановление вступает в законную силу немедленно после его объявления и обжалованию не подлежит", — говорится в судебном решении от 11 октября 2023 г.

Комплекс находится рядом с охранной зоной – возле парков

До этого апелляционная инстанция признала право за государством распоряжаться и участком, и имущественным комплексом, исходя из государственных интересов, а не нового юридического лица вместо закрытого государственного агропредприятия — фирмы Хмельницкого.

Слева у агрофирмы — ЖК "Мисто Квитив". Поэтому вместо теплиц здесь могли появиться новые "свечки"

Местные говорят, что некоторым теплицам – около ста лет, они уникальны и ценны

Кто такой Хмельницкий и чем он известен

В мае этого года НАБУ проводило обыск дома у Хмельницкого по делу о покупке бизнесменом земли и здания у госпредприятия, подчиненного МВД. Этот участок расположен рядом с престижным жилищным кварталом "Новопечерские Липки" в Киеве. По версии следствия, цена сделки якобы была заниженной, а должностные лица госкомпании могли присвоить вырученные деньги. Причем сама продажа, мол, происходила благодаря подделке документов.

В 2022 г. ГБР открыло уголовное производство по возможному злоупотреблению служащими Фонда госимущества во время конкурса по приватизации АО "Первый киевский машиностроительный завод" (бывший "Большевик"), который в 2021-м выиграла компания, связанная с Хмельницким. По данным следствия, приватизация завода, расположенного на 35 гектарах земли недалеко от центра Киева, произошла по заниженной стоимости.

Медиа также писали, что аукцион был неконкурентным, а деньги, за которые купили завод, были выведены из обанкротившегося 2016-го банка "Хрещатик", принадлежавшего Хмельницкому, и его давнему бизнес-партнеру Андрею Иванову. Впоследствии суд арестовал 100% уставного капитала "Большевика".

По итогам 2021-го Хмельницкий занимал 29-е место в списке топ-100 самых богатых украинцев, а его состояние оценивалось в 310 млн долларов.

Связи бизнесмена с рядом фирм. Источник — YouControl

Как известно из многочисленных публикаций в СМИ, к 2007 г. большая часть инвестиций Хмельницкого была связана с металлургией, но он продал свои активы, включая металлургический комбинат "Запорожсталь", и начал развивать девелоперскую компанию UDP.

Самые известные проекты этого девелопера в Киеве: ТЦ "Городок", Ocean Plaza, Smart Plaza и жилые комплексы "Новопечерские Липки", "Парковый город", RiverStone и "Бульвар фонтанов", а также Unit City возле массива Сырец на территории бывшего Мотоциклетного завода.

Вместе с тем, по оценкам проекта "Свидоми", большинство приобретенных Хмельницким в Киеве участков принадлежали промышленным предприятиям в банкротстве или с долгами. Однако купить землю мало — нужно получить разрешение на строительство, с чем у бизнесмена проблем раньше не возникало.

Кроме того, Хмельницкий печально известен своей политической карьерой. Являлся народным депутатом в течение пяти каденций, в частности, входил в Партию регионов. Предприниматель голосовал за "диктаторские законы" 16 января во время Революции Достоинства, предусматривавших введение ограничений на митинги и собрания, а также усиление репрессивных полномочий правоохранителей с целью противодействия акциям протеста.

Напомним, недавно в Киеве НАБУ и САП сообщили заместителю председателя КГГА Петру Оленичу о подозрении в злоупотреблении служебным положением по делу о незаконной застройке парка "Нивки" в Киеве (на территории массива, который тоже прилегает к Сырцу).

Также "Телеграф" писал, что в центре Киева могут снести 140-летнее здание, потому что связанная с легендарным футболистом Андреем Шевченко фирма хочет построить офисный центр.