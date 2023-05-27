Смесь тухлого мяса и мертвечины: в Киеве расцвел самый вонючий цветок страны

Экзотическое растение аморфофаллус произрастает в Сырецком дендропарке, цветет раз в год и шокирует своим "ароматом"

В Киеве в Сырецком дендрологическом парке (Подольский район) расцвел необычный экзотический цветок со специфическим запахом – аморфофаллус. Цветок высотой около одного метра имеет странный вид и цвет. Но больше всего поражает именно его гадкий запах в период цветения. Это смесь тухлого мяса (или яиц) и мертвечины.

Из открытых источников известно, что аморфофаллус – род субтропических клубневых растений из семейства Ароидные (Araceae). Они происходят из Азии, Африки, Австралии и островов Океании. Причем некоторые виды можно даже есть после специальной обработки.

Как объясняют работники дендропарка, в природе такой необычный "аромат" привлекает насекомых, опыляющих цветок. Обитает такое удивительное растение (в дикой природе и домашних условиях) до 50 лет, а цветет раз в год. Период цветения в зависимости от погоды может длиться до двух недель, а наиболее сильное, тухлое "благоухание", длится лишь несколько дней, когда, собственно, растение готово к опылению.

Из-за специфических ароматических свойств аморфофаллус иногда называют самым вонючей цветком страны.

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Что известно о Сырецком дендропарке

Сырецкий дендрологический парк – это научно-исследовательское учреждение, которое занимается изучением различных растений для их наиболее эффективного научного, культурного, рекреационного и другого использования.

В парке на площади около 6,5 гектара насчитывается примерно 450 видов древесных, 1300 видов травянистых и 600 видов суккулентных растений (растения, имеющие специальные ткани для запаса воды. — Авт.) со всех континентов планеты. Также в рассаднике есть немало видов растений, занесенных в Красную книгу Украины.

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В парке есть много цветков с более приятным ароматом

История Сырецкого дендропарка начинается еще в имперскую эпоху в конце XIX в., когда банкир Карл Мейер заложил демонстрационный парк декоративных культур при цветочном хозяйстве.

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Примечательно, что некоторые посаженные в те времена деревья дожили даже до наших дней: тис дальневосточный — 1875 год; туя — 1895 г.; ель Энгельмана, ель колючая серебристая, кипарисовик орехоплодный, ель обыкновенная, клен остролистный и крымская липа — 1900 г.

В 1949 году развитие территории продолжил уже советский дендролог, ботаник Николай Птицын.

В 1980-м парк реконструировали. Сегодня Сырецкий дендрарий является памятником садово-паркового искусства общегосударственного значения и уютным местом для прогулок, отдыха и локаций для ярких фотосессий.

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