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Цветочный бизнес - это не про романтику, его не бросишь: как уникальный сад в Киеве выживает во время войны

Автор
Наталья Тютюненко Наталья Тютюненко
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"Кловский сад" не просто магазин цветов, это творческое пространство Новость обновлена 21 ноября 2022, 11:30
"Кловский сад" не просто магазин цветов, это творческое пространство

Хозяйка "Кловского сада" Нина Лисаченко рассказала "Телеграфу", как начинала свое дело, почему еще в марте вернулась в столицу и как спасалась благодаря цветам

В начале апреля, когда Киев был полупустым и угрюмым, на Кловском спуске в центре города на ухоженной клумбе цвели тюльпаны — крупные, разноцветные, голландские. Тогда, помните, все шутили, что люди настолько верят в ВСУ, что даже выращивают рассаду. Здесь, видимо, тоже верили. Сегодня в Киеве открываются магазины цветов, собственники набирают флористов…

О стойкости украинцев журналист Наталия Тютюненко в рамках проекта #БизнесТелеграф поговорила с владелицей мастерской букетов и декора "Кловский сад" Ниной Лисаченко. А еще о том, как мысли о цветах подтолкнули Нину вернуться в военный Киев, о бизнесе, страхах, проектах и планах на "после войны".

"К 24 февраля мы пришли… с холодильниками, набитыми тюльпанами"

- Вы были, наверное единственным магазином цветов, который в конце марта — начале апреля работал в Киеве. Почему не уехали, не перевели бизнес в Европу, как это сделал ряд предпринимателей?

- Я бы не бросила своего мужа, это — в первую очередь. Второе — я бы не бросила свои цветы. Если бы я выехала, то, имея хорошие руки и умение ухаживать за садом, не осталась бы без работы, со мной все было бы хорошо. Но я, наверное, еще никогда так сильно не хотела оставаться в Киеве, как сейчас.

Я много путешествовала до войны, недавно по работе ездила в Голландию. Но сюда возвращаешься — и получаешь заряд энергии!

- У каждого бизнеса есть история до начала широкомасштабной войны и после. С чем вы пришли к 24 февраля?

- С холодильниками, набитыми тюльпанами. Их, наверное, тысяч десять стояло, ждало 8 Марта. Это нормальная история. Каждый сорт тюльпанов цветет в свое время. Зацвел, например, белый красивый тюльпан, и их у фермера тысяча. Он их снял, и дальше цветет другой сорт. Если я хочу белые тюльпаны, должна их брать сразу.

Кловський сад
"Еще никогда так сильно не хотела оставаться в Киеве, как сейчас”, - говорит Нина Лисаченко

И вот получилось, что накануне 24 февраля мы съездили в теплицы под Киевом, купили цветы. В три часа ночи вернулись с какого-то рабочего проекта. И тут война. Мне было страшно. Есть смелые люди, которые могут реагировать спокойно, а я боюсь взрывов, обстрелов. 26 февраля мы оставили все как есть и уехали в Каменец-Подольский.

Потом обнаружили, что в машине осталась часть тюльпанов и рассада из Голландии — анютины глазки и много других цветов, которые планировали продавать в горшочках к 8 Марта. У нас есть большая специальная машина, в которой поддерживается нужная для цветов температура.

В Каменце теплее, чем в Киеве. Я смотрю — на клумбах поднимаются нарциссы, и нервничаю, как там мои цветы. В общем, 18 марта мы вернулись в Киев.

А рассаду из машины высадили в Каменце под домом — чего ей пропадать? Местные удивились: "Так их же украдут". А я думаю: откуда у нас, у украинцев, это взялось — украдут?

- Вы вернулись, хотя боялись взрывов?

- Да. Цветочный бизнес — это про ответственность, а не про романтику. Если бы я не вернулась, все бы погибло. Для меня это важно. Да и все, у кого мы покупали цветы, у кого были теплицы и поля под Киевом, даже в Буче, вернулись, как только это стало возможным, все работают. Этот бизнес не бросишь, иначе все умрет. У тебя есть ответственность перед цветами.

Наш ведущий флорист Диана никуда не уезжала из Киева, и вот мы с ней вдвоем в нашем общественном саду при мастерской выгребали листья, мусор. Достали из холодильника часть тюльпанов, которые сохранились, поставили в воду и даже недели две тюльпаны продавали. Не по реальной цене, а для настроения и чтобы цветы не выбрасывать.

Нина Лисаченко - владелица мастерской Кловский сад
Март 2022 года. Нина только вернулась и открыла мастерскую

- Покупали? Люди, наверное, удивлялись?

- Да, покупали. Удивлялись очень: "Ой, девочки, вы здесь, на месте!" Многие заходили, чтобы просто поговорить. Нас с Дианой даже начали подкармливать, приносить шоколадки.

Потом мне позвонил один фермер: "Нина, а тебе анютины глазки не нужны — голубые, красивенные?" Конечно, нужны! "Сколько ты возьмешь?" — "Давайте пару тысяч". Мы их сразу высадили на веранде и в саду, они цвели до тюльпанов. Нигде еще даже травы не было, а у нас — голубой ковер.

Анютины глазки
Анютины глазки - Нина сделала это фото 22 апреля

Добираться, правда, было сложно через блокпосты. Плюс очень рано начинался комендантский час, поэтому я оставалась ночевать у подружки, чтобы пешком приходить пораньше и больше успевать сделать.

- С точки зрения рациональности — когда ситуация настолько сложная и неясно, что будет завтра, куда что прилетит, зачем вам нужно было высаживать этот голубой ковер?

- Прежде всего, так я спасала себя. Три недели в Каменце я сидела в новостях, на диких нервах. Да и в Киеве было страшно, а цветы помогали выйти из этого состояния.

Кроме того, я ужасный трудоголик. У нас с мужем после возвращения в Киев было два выходных — Пасха и Троица.

- В какой момент магазин начал функционировать полноценно и вышел плюс-минус на довоенный уровень?

- Мы два месяца не платили аренду, плюс за счет того, что работали только я и Диана, расходы были минимальными. Сначала люди начали покупать уличные цветы, чтобы на балкончике дома посадить. Благодаря этому мы не ушли совсем в минус. Продали рассаду — смогли закупить что-то другое. Так вот постепенно возвращались люди, налаживалась жизнь, начали покупать букеты, заказывать декор для ресторанов. Стабилизировалось все летом.

Кловский сад
Первые покупатели приходили за рассадой

"Когда садили цветы рядом с магазином, к нам приезжала полиция"

- Вы давно занимаетесь цветами?

- Два года, с тех пор, как открылись на Кловском. Но это было для нас самих неожиданно — здесь должен был быть магазин женской одежды. Я придумала концепцию, название, мы начали делать ремонт.

Но территория возле магазина мне не нравилась. Вместо клумб — щебень, сорняки, машины паркуются. У нас будет магазин, люди будут сидеть на красивой террасе, а… где же цветы?

Обратились к озеленителям. Они сказали, что здесь расти ничего не будет. Я очень расстроилась, а потом привезла цветы, посадила, и они начали расти. Мы вдвоем с коллегой Роксоланой стали другие цветы покупать-высаживать. И все росло.

Нина (слева) и администратор мастерской Роксолана постоянно экспериментируют с клумбой

Когда начали экспериментировать с цветами, осмотрелись вокруг — земля и правда была непригодной. Мы ее убрали, завезли два КамАЗа чернозема, разбили сад.

Когда магазин еще не был открыт, но тюльпаны мы уже сажали, к нам полиция приезжала, узнать, почему это мы так поздно с клумбой возимся. А у нас просто времени другого не было.

Такую записку можно было часто увидеть на дверях мастерской

- Получилась цветочная живая реклама.

- Мы клумбы делали для магазина одежды. Нам хотелось, чтобы вокруг было красиво. Больше того: хотелось показать, как люди должны относиться к городу, к окружающей среде.

Почему я приезжаю в Голландию и кайфую от того, как высажены цветы, какие сорта, какой декор, а у нас этого нет?

Я люблю Украину, мы сплотились во время войны, но я все еще не понимаю людей: почему они не хотят сами что-то делать.

- Например?

- Ухаживать за домами, подъездами. Я не считаю, что это должен делать муниципалитет. Да, было бы круто, если бы муниципалитет просто дал воду для полива. Но красоту создавать должны сами жильцы. Я возмущаюсь тем, что супермаркетам выделяются огромные территории, а они не соизволят посадить вокруг парковки деревья, сделать какое-то озеленение. Я считаю, на уровне города нужно принимать закон о том, что такие крупные предприятия обязаны озеленить свою территорию.

- Когда вы разбивали клумбы, как люди реагировали?

- Поначалу были нервные сцены, некоторым соседям не нравилось, что мы сажаем цветы. Вот убитый газон нравился, а то, что мы сажаем цветы — нет. Полицию вызывали. Людям казалось, наверное, что мы отмываем какие-то бюджетные деньги, еще что-то. А мы делали это по доброй воле и за свой счет.

Все вокруг говорили: ты сумасшедшая, зачем ты сажаешь это в общественной зоне? Все же украдут.

Увидев красивую клумбу, люди радуются

- Были случаи, когда воровали?

- В самом начале было. Высадили рассаду, в течение недели приходим — и видим, что 5-10 анютиных глазок или петуний нет. Посмотрели по камерам, увидели одну и ту же женщину, которая каждое утро, как только открывалось метро, приезжала с пакетиком. Муж подъехал, застал ее в момент кражи, она расплакалась. В общем, он провел с ней беседу, и все прекратилось. А недавно можжевельники выкопали.

- Неприятно.

- Это нюансы на общем фоне… Люди в основном, когда видят красивое, радуются. Соседи многие включились. Видят, что цветы кто-то хочет сорвать или полез на клумбу, подходят, делают замечания.

- Хорошо, но сделать сад и продавать цветы — это разные истории.

- Все пошло не по плану из-за пандемии. Тогда почти на год мы оказались отрезаны от всего мира. Ремонт заканчивается, нужно открывать магазин, а одежды нет, не могу привезти коллекцию. Что делать — неясно. Тем более еще и офлайн-магазины одежды тогда не работали.

Тут к нам обратился наш друг Сергей Молчанов. Он начал заниматься фермерством, выращивать под Киевом цветы под срез для магазинов. У него первая закладка тюльпанов, с которыми из-за коронавируса он тоже не знает особо что делать. Он говорит: "А давай попробуем у вас здесь сделать что-то вроде цветочного маркета?" Мне, честно говоря, было немного страшно и непонятно, как это будет, продастся ли. Мы же не флористы, не озеленители.

Нина Лисаченко
Цветы - это призвание, уверена Нина Лисаченко

Привезли нам фермеры штук 200 тюльпанов, и мы продали их на своей террасе за 15 минут. А люди идут и идут. На следующие выходные у нас была уже 1000 тюльпанов, и мы тоже их все продали.

- Сработало место, качество тюльпанов, цена?

- Все вместе. Вот многие говорят, что у нас неправильный Instagram. Для меня он об атмосфере, а не о публикации новых товаров. Еще до запуска магазина у нас какое-то количество подписчиков было. Мы сделали пост, что, несмотря на коронавирус, у нас пройдет цветочный маркет на террасе, на свежем воздухе. И люди пришли.

Дмитрий Кулеба
В мастерской бывают разные гости, в том числе известные люди. На фото - Дмитрий Кулеба

Когда провели шестой маркет, популярность была уже большая, к нам приезжали звезды, которые живут в Киеве. Аншлаг был на Пасху, просто охапками эти цветы забирали. Магазин еще не работал, маркеты проходили на террасе. Мы стали искать, кто еще у нас под Киевом выращивает тюльпаны.

И так шаг за шагом развивались.

"Кто-то придумывает, просчитывает бизнес. А у нас он получился сам собой"

- Команда у вас большая?

- Сейчас человек семь, наверное, включая нас с мужем. У нас два направления: уличные цветы (озеленение), чем занимаюсь я. И есть флористика — букеты, срезы, которыми занимаются девочки-флористы.

Люди менялись, флористы ведь кочующая профессия. Но сейчас я надеюсь, мы стабилизировались. Поначалу брали людей без опыта работы, они росли вместе с нами.

Кловский сад
Магазин не даром называется мастерской букетов и декора

- Озеленение — это муниципальные какие-то проекты?

- Нет, частные. У нас так сложилось, что на себя, на свою персональную территорию люди готовы тратить деньги. На город — нет.

Но я мечтаю, чтобы мы смогли быть причастными к созданию парка или сада для города. Потому что Зеленстрой — это неплохо, но им не хватает каких-то дизайнерских решений, просто не хватает видения.

- Как вы получили первый заказ на озеленение?

- К нам подошли люди, спросили: "Вы созданием таких клумб занимаетесь?" Мы сказали уверенно: "Занимаемся". — "А не могли бы поехать ко мне на террасу и посмотреть, что там можно сделать? Мне очень нравится, что у вас здесь травы, европейский формат сада". Поехали, посмотрели, посадили цветы — и так один заказ за другим, пошло-поехало.

"Сталкиваясь с новыми нюансами, глубоко погружаюсь в тему", - говорит Нина

Каждый раз сталкивалась с новыми нюансами, начала глубоко погружаться в эту тему. Читала много литературы, ездила на специальные выставки, в основном — в Голландию, ботанические сады посещала за границей.

Муж уже говорит, что со мной невозможно иногда гулять в парке, потому что я смотрю только на цветы и только их комментирую. Он меня очень поддерживает в моей работе. Да, ему иногда надоедает, что мы говорим в основном о цветах, о бизнесе. Но он видит, как мы растем, что у нас уже очень серьезные заказы.

А наша клумба — наш общественный сад — до сих пор экспериментальная. Мы все время что-то меняем на свой вкус.

Кловский сад
Осенний декор мастерской
Кловский сад
И заманчивое предложение

- Война повлияла на то, какие цветы мы, покупатели, выбираем?

- Да. Сейчас всем хочется чего-то яркого, жизнеутверждающего. Например, желтые цветы. В прошлом году, например, был запрос на утонченность, элегантность. Плюс изменилась структура заказов. Более половины заказов на букеты к нам приходит через Іnstagram от девочек, которые находятся за границей и хотят поздравить маму, подругу, сестру.

Несмотря на войну, людям хочется праздника

- Насколько сегодня у вас сузился горизонт планирования?

- Я знаю примерно на месяц вперед, что буду делать. Сейчас понимаю, что нужно пережить Новый год, так как нас ждет "переодевание" магазина в новогодний декор, будет очень много заказов на новогодние композиции, венки. Приходят частные заказы на оформление елок. А системного планирования, как и у многих других в наших условиях, нет.

Кловский сад
"Кловский сад" вскоре украсят к Новому году

Цветы — это действительно сложный бизнес, здесь очень тяжело с ликвидностью, потому что можно просто не успеть цветы продать. А сейчас еще и свет отключается. Мы ищем генератор, чтобы подключить холодильники. А пока спасаемся тем, что у нас постоянно открыта дверь — цветы любят низкую температуру.

- Если бы вы сейчас пытались занять свою нишу, делать мастерскую, что бы себе посоветовали?

- Не начинать. Многие, видя, что у нас получилось, говорят: "А что если я начну заниматься цветами?" Но ни в коем случае это не нужно рассматривать как просто бизнес. Это должно быть призвание. Либо нужно сначала идти учиться и только потом что-то открывать.

Многим кажется, что цветы — это романтика. А я смотрю на цветок и думаю о том, что ему нужно, чтобы ему было хорошо. Я вижу, какой цветок в порядке, какому плохо. От "ой, как красиво" до "что сделать, чтобы ему было хорошо" — большое расстояние.

Кловский сад
У мастерской два направления - уличное озеленение и флористика

- Война закончится. Что дальше? Сеть магазинов?

- Думаю, что создавать даже еще один такой магазин — это неоправданно. Кловский спуск — единственный в Киеве и, по-моему, во всей Украине. И "Кловский сад" будет один. Кроме того, сеть — это чистый бизнес, а я от творчества отходить не хочу. Интересно, если будут появляться новые большие проекты. Но на Киев одного такого творческого пространства достаточно. Просто будем работать.

Фото предоставлены Ниной Лисаченко

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#Киев #Цветы #Война #БизнесТелеграф