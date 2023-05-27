Суміш тухлого м'яса і мертвечини: у Києві розцвіла найсмердючіша квітка країни

Екзотична рослина аморфофалус росте у Сирецькому дендропарку, квітне раз на рік і шокує своїм "ароматом"

У Києві в Сирецькому дендрологічному парку (Подільський район) розцвіла незвичайна екзотична квітка зі специфічним запахом — аморфофалус. Квітка заввишки близько одного метра, має дивний вигляд і колір, але найбільш вражає саме її бридкий запах у період цвітіння. Це — суміш тухлого м'яса (чи яєць) і мертвечини.

З відкритих джерел відомо, що аморфофалус — рід субтропічних бульбових рослин з родини кліщинцевих (Araceae). Вони походять з Азії, Африки, Австралії та островів Океанії. Причому деякі види можна навіть їсти після спеціальної обробки.

Як пояснюють працівники дендропарку, у природі такий незвичний "аромат" приваблює комах, які й запилюють квітку. Живе така дивна рослина (у природі та домашніх умовах) до 50 років, а квітне раз на рік. Період цвітіння залежно від погоди може тривати до двох тижнів, а найсильніші тухлі пахощі утримуються лише декілька днів, коли, власне, рослина готова до запилення.

Через специфічні ароматичні властивості аморфофалус часом називають найсмердючішою квіткою країни.

У розсаднику для любителів дивини пропонують купити цю незвичну квітку

Що відомо про Сирецький дендропарк

Сирецький дендрологічний парк — це науково-дослідна установа, що займається вивченням різних рослин для їх найбільш ефективного наукового, культурного, рекреаційного та іншого використання.

Наразі в парку на площі близько 6,5 гектара налічується приблизно 450 видів деревних, 1300 видів трав’янистих і 600 видів сукулентних рослин (рослини, що мають спеціальні тканини для запасання води. — Авт.) з усіх континентів планети. Також у розсаднику є чимало видів рослин, занесених у Червону книгу України.

Кущовий мінілабіринт

У парку є чимало квіток з більш приємним ароматом

Історія Сирецького дендропарку починається ще в імперську епоху наприкінці ХІХ ст., коли банкір Карл Мейер заклав показовий парк декоративних культур при квітковому господарстві.

Локація для відпочинку дітей

Примітно, що деякі висаджені у ті часи дерева дожили навіть до наших днів: тис далекосхідний — 1875 року; туя — 1895-го; ялина Енгельмана, ялина колюча срібляста, кипарисовик горіхоплідний, ялина звичайна, клен гостролистий і липа кримська — 1900 року.

1949 року розвиток території продовжив вже радянський дендролог, ботанік Микола Птіцин.

1980-го парк реконструювали. А сьогодні Сирецький дендрарій є пам’яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення та затишним місцем для прогулянок, відпочинку і локацій для яскравих фотосесій.

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