Суміш тухлого м'яса і мертвечини: у Києві розцвіла найсмердючіша квітка країни
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Екзотична рослина аморфофалус росте у Сирецькому дендропарку, квітне раз на рік і шокує своїм "ароматом"
У Києві в Сирецькому дендрологічному парку (Подільський район) розцвіла незвичайна екзотична квітка зі специфічним запахом — аморфофалус. Квітка заввишки близько одного метра, має дивний вигляд і колір, але найбільш вражає саме її бридкий запах у період цвітіння. Це — суміш тухлого м'яса (чи яєць) і мертвечини.
З відкритих джерел відомо, що аморфофалус — рід субтропічних бульбових рослин з родини кліщинцевих (Araceae). Вони походять з Азії, Африки, Австралії та островів Океанії. Причому деякі види можна навіть їсти після спеціальної обробки.
Як пояснюють працівники дендропарку, у природі такий незвичний "аромат" приваблює комах, які й запилюють квітку. Живе така дивна рослина (у природі та домашніх умовах) до 50 років, а квітне раз на рік. Період цвітіння залежно від погоди може тривати до двох тижнів, а найсильніші тухлі пахощі утримуються лише декілька днів, коли, власне, рослина готова до запилення.
Через специфічні ароматичні властивості аморфофалус часом називають найсмердючішою квіткою країни.
Що відомо про Сирецький дендропарк
Сирецький дендрологічний парк — це науково-дослідна установа, що займається вивченням різних рослин для їх найбільш ефективного наукового, культурного, рекреаційного та іншого використання.
Наразі в парку на площі близько 6,5 гектара налічується приблизно 450 видів деревних, 1300 видів трав’янистих і 600 видів сукулентних рослин (рослини, що мають спеціальні тканини для запасання води. — Авт.) з усіх континентів планети. Також у розсаднику є чимало видів рослин, занесених у Червону книгу України.
Історія Сирецького дендропарку починається ще в імперську епоху наприкінці ХІХ ст., коли банкір Карл Мейер заклав показовий парк декоративних культур при квітковому господарстві.
Примітно, що деякі висаджені у ті часи дерева дожили навіть до наших днів: тис далекосхідний — 1875 року; туя — 1895-го; ялина Енгельмана, ялина колюча срібляста, кипарисовик горіхоплідний, ялина звичайна, клен гостролистий і липа кримська — 1900 року.
1949 року розвиток території продовжив вже радянський дендролог, ботанік Микола Птіцин.
1980-го парк реконструювали. А сьогодні Сирецький дендрарій є пам’яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення та затишним місцем для прогулянок, відпочинку і локацій для яскравих фотосесій.
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