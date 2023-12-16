Нічний удар по Києву: влада розповіла про наслідки та хитру тактику росіян

Дрони йшли групами, хвилями та за різними напрямками

У ніч на суботу, 16 грудня, Росія атакувала Україну "шахедами". Зокрема, під ударом опинився Київ, і це шоста повітряна атака на столицю з початку місяця.

"Судячи із застосованого озброєння, ворог наче повернувся до тактики зразка травня 2023. Тоді рашисти постійно змінювали, комбінували, чергували види і типи засобів повітряного ураження. Такий саме сценарій кияни відчули у першій половині грудня. Ударні БпЛА, крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників, "Іскандери", "Кинджали"летять на Київ по черзі, зміняючи один одного", — зазначив начальник КДВА Сергій Попко.

У ніч проти 16 грудня, після трьох днів балістичних загроз, росіяни знову атакували Київ "шахедами". Дрони йшли групами, хвилями та за різними напрямками. Силами та засобами протиповітряної оборони всі ворожі цілі були знищені. Внаслідок роботи ППО та падіння уламків у місті ніхто не постраждав.

Попко констатував, що Росія посилила повітряні удари по столиці. У зв’язку з цим він закликав киян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та завжди дотримуватись правил безпеки.

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