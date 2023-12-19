У Києві в квартирі багатоповерхівки пролунав потужний вибух: що відомо (відео)

За попередніми даними, постраждала одна людина

У вівторок, 19 грудня, у Солом'янському районі столиці на території багатоквартирного будинку прогримів потужний вибух. За попередніми даними, у квартирі на другому поверсі стався витік газу.

Люди спочатку почули гучний хлопок, а потім побачили, що з квартири повалив густий чорний дим. Про це повідомили київські телеграм-канали.

Інцидент стався на вулиці Мартиросяна (Сергія Берегового), що в Солом'янському районі Києва. За попередніми даними, тут стався витік газу: спочатку було чутно гучний вибух, а після цього квартира почала горіти.

На місці події працювали пожежники, медики швидкої допомоги та правоохоронці. За попередніми даними, унаслідок вибуху постраждала одна людина. Чоловіка єкстрено госпіталізували до медзакладу.

Причини та обставини вибуху встановлюються. За цим фактом проводиться розслідування.