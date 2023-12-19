В Киеве в квартире многоэтажки произошел мощный взрыв: что известно (видео)

По предварительным данным, пострадал один человек

Во вторник, 19 декабря, в Соломенском районе столицы на территории многоквартирного дома прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, в квартире на втором этаже произошла утечка газа.

Люди изначально услышали громкий хлопок, а затем увидели, что из квартиры повалил густой черный дым. Об этом сообщили киевские телеграммы-каналы.

Инцидент произошел на улице Мартиросяна (Сергея Берегового), что в Соломенском районе Киева. По предварительным данным, здесь произошла утечка газа: сначала был слышен громкий взрыв, а затем квартира начала гореть.

На месте происшествия работали пожарные, медики скорой помощи и правоохранители. По предварительным данным, в результате взрыва пострадал один человек. Мужчину экстренно госпитализировали в медучреждение.

Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются. По данному факту проводится расследование.