У школи Київської області закупили потрібні девайси (фото)

Допомога у придбанні гаджетів надали закордонні партнери

Школи Київської області найближчим часом отримають 150 нових ноутбуків, які допоможуть зробити процес навчання набагато легшим та якіснішим. У придбанні гаджетів чимало допомогли інвестори, благодійні фонди та міжнародні донори.

Ноутбуки використовуватимуть в освітньому процесі педагоги. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко на своїй сторінці у Фейсбуку.

"На сьогоднішній день, щоб проводити навчання дітей, педагоги майже всіх шкіл мають ноутбуки. На деокупованих територіях практично на 100%, в інших громадах області — на 80-90%. на всі виклики", — наголосив голова київської ОДА.

У школах області з’являться нові ноутбуки

Так, 150 ноутбуків отримають 76 шкіл області, розташованих у 23 громадах. У цих навчальних закладах давно не оновлювали оргтехніку попри те, що знання тут отримує велика кількість дітей, які потребують якісної освіти.

Варто зазначити, що загалом протягом 2022-2023 років навчальні заклади Київської області було оснащено 9 тисячами нових ноутбуків.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що незважаючи на виклики та ризики, викликані повномасштабною війною з Росією, реформу системи середньої освіти в Україні слід продовжувати, застосовуючи сучасні підходи та досвід розвинених країн світу.

Про це "Телеграфу" розповіла голова громадської організації "Центр інноваційної освіти "Про.Світ" Олександра Пєтушкова.