У Києві та області оголосили перший рівень небезпеки: у чому причина

Не забудьте сьогодні захопити парасольку, виходячи з дому

У вівторок, 26 грудня, у Києві та області було оголошено штормове попередження. Мешканців та гостей столиці попереджають про небезпечні метеорологічні явища — у регіоні оголошено І рівень небезпеки (жовтий).

Так, прогнозується потужний вітер, пориви якого можуть досягати 15-20 метрів за секунду. Про це повідомили у прес-службі "Укргідрометцентру".

У Києві та області сьогодні буде хмарно із проясненнями. Вітер очікується західний і південно-західний, пориви якого подекуди можуть досягати 15-20 метрів за секунду, що є дуже небезпечним.

Також протягом дня місцями по області обіцяють дощі.

У Києві та області прогнозується потужний вітер

Варто зазначити, що при цьому температура повітря буде досить високою. Вночі в Київській області очікується від +1°C до +6°C, а вдень від +6°C до +11°C.

У столиці вночі +2…+4°C, а вдень +8…+10°C.

Фахівці "Укргідрометцентру" також нагадують, що погіршення погодних умов може призвести до ускладнення в роботі комунальних та енергетичних підприємств, а також до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

У Києві та області прогнозується потужний вітер

Основні рекомендації, яких слід дотримуватись людям під час шквального вітру:

всі вікна щільно закрити, прибрати з балконів та лоджій предмети, які можуть випасти на вулицю;

якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;

у разі сильного поривчастого вітру бажано сховатися у найближчому приміщенні: магазині, пошті, ТЦ тощо;

уникати перебування поблизу великих дерев та не паркувати поряд з ними автотранспорт.

Будьте уважні та бережіть себе!

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві стався справжній деревопад і стихія встигла наробити лиха (фото). У різних районах столиці можна було спостерігати, як стихія буквально змітає все на своєму шляху. Шквальний вітер з корінням виривав дерева і зносив дахи з будинків.