В Киеве и области объявили первый уровень опасности: в чем причина

Не забудьте сегодня захватить зонтик, выходя из дома

Во вторник, 26 декабря, в Киеве и области было объявлено штормовое предупреждение. Жителей и гостей столицы предупреждают об опасных метеорологиеских явлениях — в регионе объявлен І уровень опасности (желтый).

Так, прогнозируется мощный ветер, порывы которого могут достигать15-20 метров всекунду. Об этом сообщили в пресс-службе "Укргидрометцентра".

В Киеве и области будет облачно с прояснениями. Ветер ожидается западный и юго-западный, порывы которого местами могут достигать 15-20 метров всекунду, что является очень опасным.

Также в течение дня местами по области обещают дожди.

В Киеве и области прогнозируется мощный ветер

Стоит отметить, что при этом температура воздуха будет достаточно высокой. Ночью в Киевской области ожидается от +1°C до +6°C, а днем от +6°C до +11°C. В столице ночью +2…+4°C, а днем +8…+10°C.

Специалисты "Укргидрометцентра" также напоминают о том, что ухудшение погодных условий может привести к осложнению в работе коммунальных и энергетических предприятий, а также к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

В Киеве и области прогнозируется мощный ветер

Основные рекомендации, которых следует придерживаться людям во время шквального ветра:

все окна плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного порывистого ветра желательно укрыться в ближайшем помещении: магазине, заправке, ТЦ и так далее;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Будьте осмотрительны и берегите себя!

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве произошел настоящий деревопад и стихия успела натворить беды (фото). В разных районах столицы можно было наблюдать за тем, как стихия буквально сметает все на своем пути. Шквальный ветер с корнями вырывал деревья и сносил крыши с домов.