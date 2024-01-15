Завдав збитків на 13 мільйонів: великому чиновнику "Київського метрополітену" оголосили про підозру

Чиновнику загрожує до п’яти років за ґратами

Чиновнику КП "Київський метрополітен", який уклав з російською компанією контракт на постачання вагонів і тим самим завдав компанії збитків на суму понад 13 мільйонів гривень, отримав підозру.

Як повідомляє пресслужба Київської поліції, наразі приймається рішення про усунення чиновника з посади та обрання йому запобіжного заходу.

Зазначається, що "Київський метрополітен" у період з 2012 по 2017 роки уклав договір із російською компанією "Вагонмаш" контракти на постачання вагонів для столичної підземки з передбаченими штрафами у разі, якщо постачальник не передасть їх вчасно.

Однак, попри порушення з боку постачальника та невиконання ним замовлення, заступник голови метро все одно вирішив схвалити платіжні зобов’язання в повному обсязі, ніж завдав збитків на 13 мільйонів гривень.

"Чиновнику повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі строком від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років", — йдеться у повідомленні.

У ЗМІ при цьому повідомлялося, що йдеться про першого заступника начальника КП "Київський метрополітен" Валерія Гавриленка.

Як повідомлялося раніше, поліція затримала колишнього депутата, який у Дарницькому районі Києва самовільно зайняв земельну ділянку та побудував на її території торгово-розважальні павільйони.