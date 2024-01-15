Скільки пасажирів підземка втратила після колапсу на синій лінії: у метро Києва назвали вражаючі цифри

В метрополітені запевняють, що безпека людей на працюючих ділянках забезпечується на належному рівні

Після аварії на перегоні між станціями "Либідська" і "Деміївська" столичної підземки пасажиропотік на синій лінії знизився майже на 20%. Про це на інформаційний запит "Телеграфу" повідомили в КП "Київський метрополітен".

— Середньодобовий пасажиропотік на Оболонсько-Теремківській лінії до впровадження тимчасових змін у русі поїздів становив — 210 тисяч пасажирів, а після – 165 тис. пасажирів, — зазначають метрополітенівці.

Також у комунальному підприємстві нагадують, що з 13 грудня 2023 року і до завершення відновлювальних робіт метрополітен забезпечив човниковий рух по I та II головних коліях на ділянці від станції "Деміївська" до станції "Теремки" з інтервалом між поїздами 13-17 хвилин залежно від напрямку руху.

— Зазначимо, що безпеку перевезень пасажирів і рух поїздів забезпечено на належному рівні. Разом з тим, всі станції Київського метрополітену без жодних змін працюють як укриття з виконанням передбачених функцій та забезпечують захист населення у випадку оголошення повітряних тривог, — розказують в КП.

Як повідомлялось, 8 грудня 2023-го шість станцій метро були закриті через підтоплення, а тому у Києві утворився транспортний колапс.

Після цього метрополітен запустив човниковий рух поїздів у напрямку "Теремків" і назад, а поліція проводила обшуки в КП "Київський метрополітен" та КМДА у рамках розслідування обставин аварії у тунелі метро.

Мер Києва Віталій Кличко припускав, що підтоплення сталося через порушення умов будівництва на станції "Деміївська". За попередніми розрахунками міської влади, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців і будуть здійснюватися на поверхні.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що над "затопленою" станцією метро у Києві нова НП. На тротуарі з’явилися помітні тріщини, а біля однієї з електричних опор утворилася глибока вирва.