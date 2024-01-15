Сколько пассажиров подземка потеряла после коллапса на синей линии: в метро Киева назвали впечатляющие цифры

В метрополитене уверяют, что безопасность людей на работающих участках обеспечивается на должном уровне

После аварии на перегоне между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" столичной подземки пассажиропоток на синей линии снизился почти на 20%. Об этом по информационному запросу "Телеграфу" сообщили в КП "Киевский метрополитен".

— Среднесуточный пассажиропоток на Оболонско-Теремковской линии до внедрения временных изменений в движении поездов составлял 210 тысяч пассажиров, а после 165 тыс. пассажиров, — отмечают метрополитеновцы.

Также в коммунальном предприятии напоминают, что с 13 декабря 2023 года и до завершения восстановительных работ метрополитен обеспечил челночное движение по I и II главным путям на участке от станции "Демеевская" до станции "Теремки" с интервалом между поездами 13-17 минут в зависимости от направления движения.

— Отметим, что безопасность перевозок пассажиров и движение поездов обеспечены на должном уровне. Вместе с тем, все станции Киевского метрополитена без изменений работают как укрытие с выполнением предусмотренных функций и обеспечивают защиту населения в случае объявления воздушных тревог, — рассказывают в КП.

Как сообщалось, 8 декабря 2023 года шесть станций метро закрыли из-за подтопления, а потому в Киеве образовался транспортный коллапс.

После этого метрополитен запустил челночное движение поездов в направлении "Теремков" и обратно, а полиция проводила обыски в КП "Киевский метрополитен" и КГГА в рамках расследования обстоятельств аварии в тоннеле метро.

Мэр Киева Виталий Кличко предполагал, что подтопление произошло из-за нарушения условий строительства на станции "Демеевская". По предварительным расчетам городских властей, восстановительные работы будут продолжаться около 6 месяцев и будут производиться на поверхности.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что над "затопленной" станцией метро в Киеве новое ЧП. На тротуаре появились заметные трещины, а у одной из электрических опор образовалась глубокая воронка.