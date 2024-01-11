Неутешительный прогноз: сколько придется ждать открытия "синей" ветки метро в Киеве (видео)

Ситуация в киевском метро оказалась плачевной

Аварийный тоннель киевского метрополитена между станциями "Демиевская" и "Лыбидская", который был экстренно закрыт из-за подтопления и возникновения трещин, могут открыть через несколько лет. Здесь вода продолжает попадать в тоннель и поэтому просто отремонтировать его не получится.

Об этом заявил глава и основатель Офиса Трансформации Максим Бахматов в эфире телемарафона. По его словам, не стоит надеяться на быстрое возобновление движения на данном участке метрополитена.

Как оказалось, проблемы в киевском метро накапливались годами и перегонный тоннель между "Демеевской" и "Лыбедской" со временем стал полностью непригодным для движения вагонов. Поэтому на этом участке будут строить новый тоннель и эти работы могут растянуться на годы.

"Три года, два года, может пять лет будут строить новый тоннель. Этот тоннель аварийный и его не смогут отремонтировать, будут строить новый", — подчеркнул Максим Бахматов.

Стоит отметить, что ранее об этом уже заявлял первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. Он подчеркивал, что точный способ реконструкции участка тоннеля станет известен после исследований специалистов, но "по сути это будет строительство новых шестнадцати или сколько там метров".

Напомним, что 8 декабря шесть станций метро на "синей ветке" в украинской столице были экстренно закрыты из-за подтопления, а потому в городе образовался настоящий транспортный коллапс.

После этого метрополитен запустил челночное движение поездов в направлении "Теремков" и обратно, а полиция пришла в КП "Киевский метрополитен" и КГГА в рамках расследования обстоятельств аварии в шахте метро.

В столице закрыли шесть станций метро на "синей" ветке

Затем появилась информация о том, что в Киеве на аварийном участке подземки начали устанавливать подпорки. Они должны будут поддерживать своды тоннеля и не дадут ему обвалиться.

На аварийном участке устанавливают подпорки

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве грунт над метро "Демиевская" начал стремительно проседать, но в КГГА поспешили успокоить людей . Позже над тоннелем метро "Демиевская" на асфальте появились новые трещины, а грунт продолжил проваливаться.

В местах самых глубоких провалов грунта специалисты пробурили скважины. Здесь начали проводить геологические исследования, результаты которых помогут оценить масштабы происшествия.

Кроме этого, стало известно о том, что в Киеве на синей ветке метро могут частично закрыть движение еще на двух станциях. Так, на участке между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" активно проседают тоннели и движение по ним, возможно, придется частично перекрыть на время ремонтных работ, которые планируется начать летом 2024 года.