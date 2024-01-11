Невтішний прогноз: скільки доведеться чекати на відкриття "синьої" гілки метро в Києві (відео)

Ситуація в київському метро виявилася плачевною

Аварійний тунель київського метрополітену між станціями "Деміївська" та "Либідська", який був екстрено закритий через підтоплення та виникнення тріщин, можуть відкрити через кілька років. Тут вода продовжує потрапляти в тунель, і тому просто відремонтувати його не вийде.

Про це заявив голова та засновник Офісу Трансформації Максим Бахматов в ефірі телемарафону. За його словами, не варто сподіватися на швидке відновлення руху на цій ділянці метрополітену.

Як виявилося, проблеми в київському метро накопичувалися роками і перегінний тунель між "Деміївською" та "Либідською" з часом став повністю непридатним для руху вагонів. Тому на цій ділянці будуть будувати новий тунель і ці роботи можуть розтягнутися на роки.

"Три роки, два роки, може п’ять років будуть будувати новий тунель. Цей тунель аварійний і його не зможуть відремонтувати, будуть будувати новий", — розповів Максим Бахматов.

Раніше про це вже заявляв перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Він наголошував, що точний спосіб реконструкції ділянки тунелю стане відомим після досліджень фахівців, але "по суті це буде будівництво нових шістнадцяти або скільки там метрів ".

Нагадаємо, що 8 грудня шість станцій метро на "синій гілці" в українській столиці були екстрено закриті через підтоплення, а тому у місті утворився справжній транспортний колапс.

Після цього метрополітен запустив човниковий рух поїздів у напрямку "Теремків" і назад, а поліція прийшла до КП "Київський метрополітен" та КМДА у рамках розслідування обставин аварії у шахті метро.

У столиці закрили шість станцій метро на "синій" гілці

Потім з’явилася інформація про те, що у Києві на аварійній ділянці підземки почали встановлювати підпори. Вони повинні будуть підтримувати склепіння тунелю і не дадуть йому обвалитися.

На аварійній ділянці встановлюють підпірки

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Києві ґрунт над метро "Деміївська" почав стрімко просідати, але в КМДА поспішили заспокоїти людей. Згодом над тунелем столичної станції метро "Деміївська" на асфальті знову з’явилися нові тріщини, а ґрунт значно просів і продовжив провалюватися.

Після цього у місцях найглибших провалів ґрунту фахівці пробурили свердловини. Тут розпочали проводити геологічні дослідження, результати яких допоможуть оцінити масштаби події.

Крім цього, стало відомо про те, що у Києві на синій гілці метро можуть частково закрити рух ще на двох станціях. Так, на ділянці між станціями "Почайна" та "Тараса Шевченка" активно просідають тунелі та рух ними, можливо, доведеться частково перекрити на час ремонтних робіт, які планується розпочати влітку 2024 року.