У столичній підземці протікає ще одна станція метро (ФОТОфакт)

Ситуація в столичному метро залишається плачевною

В метро Києва сталася чергова халепа. Як передає кореспондент "Телеграфу" у вестибюлі станції "Академмістечко" через стелю почала просочуватись вода.

Стеля на станції метро тече, як мінімум в трьох місцях. Волога вже встигла зіпсувати внутрішнє оздоблення станції і штукатурку. Дбайливі робітники метрополітену підставили під протікання обрізані пластикові пляшки та підклали ганчірки.

За словами місцевих мешканців, які кожного дня користуються станцією "Академмістечко", проблема з просочуванням води зі стелі, спостерігається тут вже понад рік.

Вода капає зі стелі

Нагадаємо, що станція "Академмістечко", вже не перший раз потерпає від проблем з водою в тих місцях, де її не повинно бути.

Вода капає зі стелі

Як повідомлялося раніше, у прогонному тунелі між станціями "Почайна" і "Тараса Шевченка" спостерігається аварійна ситуація. Тут міська влада готується провести ремонтні роботи.

Також "Телеграф" писав про те, що через іншу аварію для відновлення руху на ділянці між станціями столичного метро "Либідська" і "Деміївська", яку закрили через виникнення тріщин і підтоплення, потрібно буде побудувати нову ділянку тунелю. Її довжина може становити до 20 метрів.