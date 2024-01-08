В столичной подземке протекает еще одна станция метро (ФОТОфакт)

Ситуация в столичном метро остается плачевной

В метро Киева произошла очередная беда. Как передает корреспондент "Телеграфа" в вестибюле станции "Академгородок" через потолок начала просачиваться вода.

Потолок на станции метро течет как минимум в трех местах. Влага уже успела испортить внутреннюю отделку станции и штукатурку. Рабочие метрополитена подставили под протечку обрезанные пластиковые бутылки и подложили тряпки.

По словам местных жителей, которые каждый день пользуются станцией метро "Академгородок", проблема с протекающей с потолка водой наблюдается здесь уже более года.

Вода капает с потолка

Напомним, что станция "Академгородок", уже не первый раз страдает от проблем с водой, которая появляется в тех местах, где ее не должно быть.

Вода капает с потолка

Как сообщалось ранее, в прогонном тоннеле между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" наблюдается аварийная ситуация. Здесь городские власти готовятся провести ремонтные работы.

Также "Телеграф" писал о том, что из-за другой аварии для возобновления движения на участке между станциями столичного метро "Лыбедская" и "Демиевская", которую закрыли из-за возникновения трещин и подтопления, нужно будет построить новый участок тоннеля. Ее длина может составить до 20 метров.