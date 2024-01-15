Авария в метро Киева: есть ли угроза разрушения перегона на "Лыбедской" и что происходит под землей

В КП "Киевский метрополитен" рассказали "Телеграфу", продолжает ли заливать шахту водой и какая ситуация сложилась на проблемном участке

В Киеве продолжается ликвидация последствий аварии на перегоне между станциями метро "Лыбедская" — "Демеевская". Впрочем, объем воды существенно снизился и пока не грозит разрушением тоннеля. Об этом по информационному запросу "Телеграфу" сообщили в коммунальном предприятии "Киевский метрополитен".

— По состоянию на 10.01.2024 продолжались инженерно-геологические, инженерно-геодезические и гидро-геологические исследования. В тоннеле между станциями "Лыбидская" — "Демеевская" Оболонско-Теремковской линии продолжаются работы по установлению временного усиления. Отметим, что ситуация на перегонном тоннеле контролируется и стабилизирована, состояние тоннеля не ухудшается. Угроза разрушения отсутствует, — уточнили в КП.

Как добавили метрополитеновцы, кроме выполнения работ по установке временного усиления тоннеля, продолжается переложение кабельных сетей и инженерно-геологические обследования с разработкой соответствующей проектной документации, а "дебет воды в тоннеле значительно уменьшился и не увеличивается".

— Вся вода, поступающая в тоннель, откачивается насосными агрегатами. Специалисты предприятия регулярно проводят осмотр и обслуживание насосного оборудования для обеспечения бесперебойной работы установки, — отмечают на предприятии.

Также, исходя из ответа КП, на сегодняшний день (то есть больше, чем через месяц после аварии) сроки выполнения ремонтных работ на участке тоннеля между станциями "Лыбидская" — "Демеевская" еще не определили. Ученые и метростроевцы определят их на основании разработанной проектной документации.

— Специалисты прилагают максимум усилий для проведения восстановительных работ в кратчайшие сроки, — уверяют в метрополитене.

Как сообщалось, 8 декабря 2023 года шесть станций метро на "синей ветке" в украинской столице были закрыты из-за подтопления, поэтому в Киеве образовался транспортный коллапс.

После этого метрополитен запустил челночное движение поездов в направлении "Теремков" и обратно, а полиция пришла в КП "Киевский метрополитен" и КГГА в рамках расследования обстоятельств аварии в шахте метро.

Мэр Киева Виталий Кличко предполагал, что подтопление произошло из-за нарушения условий строительства на станции "Демеевская". По предварительным расчетам городских властей, восстановительные работы будут продолжаться около 6 месяцев и будут производиться на поверхности.

Ранее "Телеграф" сообщал, что над "затопленной" станцией метро в Киеве новое ЧП. На тротуаре появились заметные трещины, а у одной из электрических опор образовалась глубокая воронка.