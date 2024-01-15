Аварія в метро Києва: чи є загроза руйнування перегону на "Либідській" і що насправді відбувається під землею

В КП "Київський метрополітен" розказали "Телеграфу", чи продовжує заливати шахту водою і яка ситуація склалась на проблемній ділянці

У Києві триває ліквідація наслідків аварії на перегоні між станціями метро "Либідська" — "Деміївська". Втім, об'єм води суттєво зменшився і поки не загрожує руйнацією тунелю. Про це на інформаційний запит "Телеграфу" повідомили в комунальному підприємстві "Київський метрополітен".

— Станом на 10.01.2024 продовжувались інженерно-геологічні, інженерно-геодезичні та гідро-геологічні вишукування. У тунелі між станціями "Либідська" — "Деміївська" Оболонсько-Теремківської лінії тривають роботи із встановлення тимчасового підсилення. Зазначимо, що ситуація на перегінному тунелі контрольована та стабілізована, стан тунелю не погіршується. Загроза руйнування відсутня, — уточнили в КП.

Як додали метрополітенівці, окрім виконання робіт із встановлення тимчасового підсилення тунелю, триває перекладання кабельних мереж та інженерно-геологічні вишукування з розробкою відповідної проєктної документації, а "дебіт води у тунелі значно зменшився, та не збільшується".

— Вся вода, що надходить до тунелю, відкачується насосними агрегатами. Фахівці підприємства регулярно проводять огляд та обслуговування насосного обладнання для забезпечення безперебійної роботи установки, — зазначають на підприємстві.

Також, виходячи з відповіді КП, на сьогодні (тобто більше, аніж через місяць після аварії) строки виконання ремонтних робіт на ділянці тунелю між станціями "Либідська" — "Деміївська" ще не визначили. Науковці та метробудівці визначать їх на підставі розробленої проєктної документації.

— Фахівці докладають максимум зусиль для проведення відновлювальних робіт у найкоротші строки, — запевняють в метрополітені.

Як повідомлялось, 8 грудня 2023 року шість станцій метро на "синій гілці" в українській столиці були закриті через підтоплення, а тому у Києві утворився транспортний колапс.

Після цього метрополітен запустив човниковий рух поїздів у напрямку "Теремків" і назад, а поліція прийшла до КП "Київський метрополітен" та КМДА у рамках розслідування обставин аварії у шахті метро.

Мер Києва Віталій Кличко припускав, що підтоплення сталося через порушення умов будівництва на станції "Деміївська". За попередніми розрахунками міської влади, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців та будуть здійснюватися на поверхні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що над "затопленою" станцією метро у Києві нова НП. На тротуарі з’явилися помітні тріщини, а біля однієї з електричних опор утворилася глибока вирва.