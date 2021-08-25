Вибори мера Кривого Рогу пройдуть не раніше весни 2022 року — член ЦВК

Історія з виборами на батьківщині президента може піти по "харківському сценарію"

У зв’язку з загибеллю мера Кривого Рогу Костянтина Павлова будуть призначені вибори нового міського голови, однак, згідно із законом, вони повинні пройти навесні 2022 року.

Про це "Телеграфу" повідомив член Центральної виборчої комісії (ЦВК) Юрій Буглак.

За його словами, для того, щоб організувати вибори 31 жовтня поточного року — тоді ж, коли будуть проходити довибори в парламент і вибори мера Харкова, згідно із законом, не залишається часу.

«Потрібно, щоб всі документи від місцевих органів влади надійшли до Верховної Ради. Потім їх повинен вивчити профільний парламентський комітет і тільки потім це питання рекомендують винести на голосування. З огляду на те, що парламент починає працювати 7 вересня, виходить, що той термін, який встановлений виборчим кодексом для повноцінної виборчої процедури, порушується, тому найближча дата — 27 березеня 2022 року", - прокоментував член ЦВК.

Член ЦВК допускає, що вибори мера Кривого Рогу будуть затягувати

При цьому, Буглак не виключає, що з подачею документів може бути спеціальне зволікання.

"Ми дізнаємося, що надійшли документи з міськради Кривого Рогу тільки тоді, коли почнеться повноцінна робота парламенту. Можна згадати, як довго після смерті (мера Харкова - ред.) Геннадія Кернеса документи "доходили" до Верховної Ради. Але навіть якщо документи вже надійшли і комітет негайно приступить до їх розгляду, то цього часу все одно буде недостатньо", - підкреслив він.

Нагадаємо, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли застреленим у власному будинку. Поліція розслідує версію самогубства, камери з дому загиблого її підтверджують, однак і до них є деякі питання.

25 серпня на сесії міськради депутати проголосували за те, щоб тимчасовим виконуючим обов’язки мера став Юрій Вілкул, який займав цей пост вже двічі і зберіг свій вплив у місті. На попередніх виборах він знявся з виборів перед другим туром, тим самим забезпечивши Павлову перемогу. До обрання нового мера "рулити" містом буде саме Вілкул.