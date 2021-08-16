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Мэр Павлов колебался перед суицидом, а решение принял спонтанно?

Мэр Павлов колебался перед суицидом, а решение принял спонтанно?
Обновлено 12:38 Сегодня Телеграф

Судя по видео с камер видеонаблюдения в доме погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова, опубликованному СМИ, мужчина долго колебался перед суицидом, а окончательное решение вышло спонтанным.

Как сообщал «Телеграф», на видео видно, как Павлов ходит по дому с охотничьим карабином «Сайга», который был обнаружен рядом с его телом, и кому-то постоянно звонит или отсылает с телефона сообщения.

Любопытно, что на видеокамерах явно сбито время, поскольку первые кадры опубликованного сюжета начинаются в 17:28 14 августа, в то время как о смерти чиновника стало известно примерно в 17.00 15 августа. Последние же кадры, снятые видеокамерами на улице, датируются 18:47. При этом сосед погибшего слышал выстрел примерно в 6:37 утра 15 августа.

Также из видео можно сделать вывод, что Павлов долго колебался перед тем, как выстрелить, ведь от момента начала видео – 17:28 до выстрела, примерно в 18:47 на видео, прошло более часа и все это время он явно пытался с кем-то договориться по телефону, разгуливая с «Сайгой» по дому.

Обращает на себя внимание и тот факт, что на видео Павлов одет в белую футболку и под шлепанцами нет носков, в то время как на фото убитого чиновника видно, что он лежит в синей футболке, на ногах одеты носки. Не исключено что сперва он твердо решил уйти из жизни, для чего оделся в чистое – белую футболку, ведь как писали коллеги, чиновник был верующим человеком (последнее, правда, противоречит самой идее суицида), и разложил приклад «Сайги», без чего выстрел из данного оружия невозможен.

Но затем, возможно, погибший на какое-то время передумал и оделся более буднично – синюю футболку и темные шорты, а также надел носки, однако в итоге все-таки решил свести концы с жизнью и таким спонтанным решением объясняется другая одежда погибшего. Подобная спонтанность могла стать причиной возможного суицида, и служить объяснением, почему коллеги чиновника по партии ОПЗЖ не верят, что «весёлый жизнерадостный, верующий человек Константин Павлов» мог покончить с собой». 

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Никита Синицин
Автор: Никита Синицин
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Все по теме:

Мэр, Кривой Рог, Гибель, Константин Павлов, Видеозаписи.
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