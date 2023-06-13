"Ніколи не буде прощення терористам": Зеленський відреагував на удар по Кривому Рогу (відео)

Внаслідок атаки загинуло щонайменше троє людей

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічний ракетний удар по Кривому Рогу. Він назвав росіян терористами і вбивцями, котрі ведуть війну проти житлових будинків, звичайних міст і людей. Нагадаємо, що Кривий Ріг є рідним містом очільника держави.

Реакція політика з'явилася у його офіційному Telegram-каналі. Також Зеленський підтвердив інформацію щодо загиблих та поранених унаслідок атаки.

"Рятувальна операція у Кривому Розі триває. Мої співчуття усім, хто втратив рідних! Ніколи не буде прощення терористам", — заявив Зеленський.

Також він пообіцяв, що за кожну випущену по Україні ракету росіян обов'язково притягнуть до відповідальності. Крім цього президент показав наслідки російського терористичного удару по відео — на записі видно, як люди намагаються ліквідувати пожежу, що спалахнула через влучання снаряду.

Додамо, що за даними очільника штабу оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, через атаку росіян у місті загинуло троє осіб, ще 25 отримали поранення. Ймовірно, семеро людей лишаються під завалами.

Додамо, що окрім Кривого Рогу цієї ночі під прицілом були також Київ та Харків. На Харківщину запускали "шахеди", на жаль, є кілька влучань у об'єкти промислової інфраструктури.

Вранці по Україні також оголошувалася повітряна тривога через повторну хвилю запуску ракет.