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Гола у снігу: Лобода випустила нову пісню ZanesLo

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Свіжий сингл 39-річної виконавиці назвали хітом Новина оновлена 10 грудня 2021, 11:17
Свіжий сингл 39-річної виконавиці назвали хітом

Опальна українська зірка "огорнулася" снігом

Співачка Світлана Лобода, яка нещодавно невідфотошопленим відео потішила мережу, цієї п’ятниці порадувала своїх шанувальників виходом нової пісні під назвою ZanesLo ("Занесло").

Прем’єра синглу відбулася пізно ввечері 9 грудня на YouTube-каналі скандальної виконавиці.

На обкладинці до треку Лобода зображена повністю оголеною, а найінтимніші місця прикриті штучним снігом.

Пісню можна послухати та завантажити на всіх цифрових майданчиках.

Раніше зірка поділилася бекстейджем зйомок майбутнього кліпу на пісню. Там Лобода постає у золотистому боді, а навколо неї розкидають сніжинки.

Цікаво, що коментарі до пісні на відеохостингу було закрито. Дізнатися про відгуки слухачів співачки можна лише в Інстаграмі. За словами підписників, ZanesLo їм сподобалася з перших секунд, а також пісню вже назвали хітом.

Нагадаємо, що українка Світлана Лобода вже чотири роки не давала сольних концертів у себе на батьківщині. За її словами, причиною всього цього став нібито конфлікт з одним із найвпливовіших людей Одеси, а не те, що вона живе і виступає в країні-агресорі Росії, яка окупувала у 2014 році Крим та розпочала війну на Донбасі проти українців.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Лобода посіла перше місце у топі музичних YouTube-відео 2021 року в Україні. Який її кліп набрав найбільше переглядів — дізнайтесь у нашому матеріалі.

Теги:
#Пісні #Лобода #Світлана Лобода
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