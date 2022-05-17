Де проведуть Євробачення-2023: Україна прийматиме рішення не сама

Визначати місце проведення Євробачення-2023 Україна буде разом з Європейською мовною спілкою

Перемога Kalush Orchestra з піснею "Стефанія" на Євробаченні-2022 означає, що наступного року конкурс має проходити в Україні. Але через повномасштабний напад рф доведеться враховувати безпековий фактор і позицію Європейської мовної спілки (EBU). Як повідомляє "Телеграф", на цьому наголосив голова правління Суспільного мовлення Микола Чернотицький на пресконференції у Львові, 17 травня.

За його словами, проведення Євробачення-2023 – це виклик, який стоїть перед Україною. І якщо в інших країнах це питання інфраструктури, фінансів, то у нас важливий ще й безпековий фактор.

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Рішення стосовно країни проведення пісенного конкурсу Євробачення в наступного році буде прийматися не лише Україною, а й європейськими організаторами.

"Ми робимо все можливе. Сподіваюся, держава також нас підтримає в тому, щоби Євробачення відбулося тут. І я сподіваюся, Євробачення пройде в мирній Україні. Тим не менш, безпековий фактор важливий і рішення остаточне буде прийматися разом з Європейською мовною спілкою. Це будуть складні перемовини, я вже впевнений в цьому", — сказав Чернотицький.

Голова правління Суспільного мовлення нагадав, що в 2017 році, коли Євробачення проводили в Києві після перемоги Джамали, навколо спричинився досить великий дискурс.

"До прикладу, тоді Україна навіть закладала так звану фінансову гарантію — 15 мільйонів євро — на випадок того, що якщо щось піде не так, за ці кошти конкурс проводила б інша країна", — повідомив він.

У свою чергу, фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк сподівається, що наступне Євробачення все ж таки відбудеться в українському місті.

"Багато країн висловили меседж про те, що можуть прийняти Євробачення, якщо в нас не вийде. Я вважаю, що це хороший жест, велика вам повага, але ми маємо надію, що на наступний рік приймемо Євробачення в цілісній, розбудованій і щасливій Україні", — зазначив лідер гурту.

Нагадаємо, після перемоги Kalush Orchestra в Турині у Євробаченні-2022 українці запропонували влаштували конкурс в Маріуполі, Херсоні чи Севастополі. Разом із тим, деяким ця ідея здалося недоречною і схожою на "танці на кістках".

Питання, де проводити Євробачення в 2023 році, прокоментував "Телеграфу" продюсер Ігор Кондратюк. На його думку, організацію конкурсу можуть довірити іншому учаснику – Великобританії, яка посіла друге місце в Євробаченні-2022. Або навіть можливий варіант онлайн.