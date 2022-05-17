Где проведут Евровидение-2023: Украина будет принимать решение не сама

Определять место проведения Евровидения-2023 Украина будет вместе с Европейским вещательным союзом

Победа Kalush Orchestra с песней "Стефания" на Евровидении-2022 означает, что в следующем году конкурс должен проходить в Украине. Но из-за полномасштабного нападения рф придется учитывать фактор безопасности, а также позицию Европейского вещательного союза (EBU). Как сообщает "Телеграф", это подчеркнул председатель правления Общественного вещания Николай Чернотицкий на пресс-конференции во Львове, 17 мая.

По его словам, проведение Евровидения-2023 – это вызов, стоящий перед Украиной. И если в других странах это вопрос инфраструктуры, финансов, то у нас важен еще и фактор безопасности.

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Решение о стране проведения песенного конкурса Евровидение в следующем году будет приниматься не только Украиной, но и европейскими организаторами.

"Мы делаем все возможное. Надеюсь, государство также нас поддержит в том, чтобы Евровидение состоялось здесь. И я надеюсь, Евровидение пройдет в мирной Украине. Тем не менее, фактор безопасности важен и решение окончательно будет приниматься вместе с Европейским вещательным союзом. Это будут сложные переговоры, я уже уверен в этом", — сказал Чернотицкий.

Председатель правления Общественного вещания напомнил, что в 2017 году, когда Евровидение проводилось в Киеве после победы Джамалы, вокруг образовался широкий дискурс.

"К примеру, тогда Украина даже закладывала так называемую финансовую гарантию — 15 миллионов евро — на случай того, что если что-то пойдет не так, за эти средства конкурс проводила бы другая страна", — сообщил он.

В свою очередь, фронтмен группы Kalush Orchestra Олег Псюк надеется, что следующее Евровидение все-таки состоится в украинском городе.

"Многие страны выразили месседж о том, что могут принять Евровидение, если у нас не получится. Я считаю, что это хороший жест, большое вам уважение, но мы надеемся, что в следующем году примем Евровидение в целостной, отстроенной и счастливой Украине", — отметил лидер группы.

Напомним, после победы Kalush Orchestra в Турине в Евровидении-2022 украинцы предложили устроить конкурс в Мариуполе, Херсоне или Севастополе. Вместе с тем, некоторым эта идея показалась неуместной и похожей на "пляски на костях".

Вопрос, где проводить Евровидение в 2023 году, прокомментировал "Телеграфу" продюсер Игорь Кондратюк. По его мнению, организацию конкурса могут доверить другому участнику – Великобритании, занявшей второе место в Евровидении-2022. Или даже возможен вариант онлайн.