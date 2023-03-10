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Контрабанда, мафія та Маланка. Про що новий трейлер українського фільму "Памфір" (відео)

Автор
Олексій Росовецький Олексій Росовецький
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Для виконавця головної ролі Олександра Яцентюка "Памфір" став першою роботою у кіно Новина оновлена 10 березня 2023, 09:19
Для виконавця головної ролі Олександра Яцентюка "Памфір" став першою роботою у кіно. Фото Facebook

Фільм, якому довго аплодували на кінофестивалі у Каннах, виходить в український прокат 23 березня

Творці найочікуванішої української прем’єри цього року, фільму "Памфір", виклали в мережу другий офіційний трейлер. Памфір – це прізвисько головного героя, колишнього контрабандиста з Буковини, котрий повертається додому після довгої відсутності. Але йому не вдається позбутися кримінального минулого, і заради сім’ї він знову повертається до злочинного бізнесу. Причому, як анонсують творці фільму, із найдраматичнішими наслідками.

Та й історія створення фільму не позбавлена драматизму: режисер Дмитро Сухоліткий-Собчук розповів в одному з інтерв’ю, як учасники гурту буквально під кулями вивозили робочі матеріали "Памфіра" з кіностудії ім. Довженка у перші дні війни.

Фільм обіцяє бути дуже видовищним: дія розгортається напередодні традиційного карнавалу Маланка.

Створений у копродукції України, Франції, Польщі та Чилі, "Памфір" став однією з 23 ігрових стрічок, відібраних для участі у 54-му "Двотижневику режисерів" у рамках 75-го Каннського міжнародного кінофестивалю. Цікаво, що прем’єра української картини завершилася довгими оплесками. Крім того, стрічка увійшла до списку 25 найкращих картин 2022 року, складеного кіновиданням Cineuropa, причому це єдиний український фільм у рейтингу. У прокат "Памфір" виходить 23 березня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розбирався, чи варто дивитися гучний мультфільм "Мавка: Лісова пісня".

Теги:
#Кіно #Прем'єри #Трейлер #Кінопрем'єра #Памфір