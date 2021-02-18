"Ми ж знали, що рано чи пізно якась дупа та й настане", - Фоззі з ТНМК про ковід, вибір Зеленського і популізм

Перший прообраз групи "Танок на майдані Конго" (ТНМК), що грає хіп-хоп з елементами джазу, року та фанку, створили 14 червня 1989 року. Тоді Олександром Сидоренком ("Фоззі") і Костянтином Жуйковим була придумана ідея групи "Нові Дома" (за назвою харківського історичного району). Але пізніше ідея трансформувалася, як і склад.

Перший по-справжньому серйозний успіх прийшов після перемоги на двох престижних молодіжних фестивалях України - "Червона рута" (харківський фінал, 1997) і "Перлини сезону" (1998). Надалі колектив, в який з 1995 року влився Олег "Фагот" Михайлюта, двічі отримав премію "Золота Жар-птиця" як кращий альтернативний проект і Yuna-2017 - за особливі досягнення в музиці.

Про творчість в період карантину, про що в глибині душі може шкодувати Зеленський, про найпопулярніший кліп, який став "прекрасним троллінгом вати", "Телеграфу" розповів Олександр "Фоззі" Сидоренко з гурту "Танок на майдані Конґо" (ТНМК).

"В Україні в даний історичний момент не чекаєш від держави нічого особливо хорошого"

- Які плани накрив карантинний 2020-й?

- Я в даному випадку є атиповим респондентом, тому що мої плани були прості - сидіти вдома й чекати на пологи, а потім допомагати дружині займатися дітьми. Що і сталося. Тому в 2020-му я і планував багато писати вдома. Цим, в принципі, і займався.

- Відомо, що ви обидва перехворіли ковідом. Що відчули, коли дізналися про зараження? Як боролися з хворобою? Може, є якийсь особистий - не тільки медікаметозний рецепт?

- Було розуміння, що цього, напевно, не уникнути, враховуючи нашу сферу діяльності - ми все ж таки не на Місяць літаємо й не сидимо потім на ньому. Тому я підготувався, багато читав про це. Та й пощастило, напевно, що це був коронавірус першого типу. Було важко в цілому, тому що вся сім'я відразу захворіла, але могло бути й гірше. Знаємо людей, які перехворіли набагато важче, тому слідував лікувальному протоколу та сподівався на краще.

- Як оцінюєте дії влади в ракурсі боротьби з коронавірусною пандемією, карантинними заходами і так далі?

- Ми живемо не в Північній Кореї, тому є, з чим порівнювати. Бачили, як реагують інші країни - хтось краще, хтось гірше. З огляду на ситуацію з медициною в Україні, складно уявити, щоб все було по-іншому - щоб на цьому не намагалися заробити і не перевзувалися в повітрі. Життя в Україні в даний історичний момент таке, що ти не чекаєш від держави нічого особливо хорошого. Якщо воно тобі не заважає - це вже добре. Якщо коротко, то "дива не став".

- Як ставитеся до так званих ковід-дисидентів, які не вірять в пандемію коронавірусу, вважаючи, що це якась, умовно кажучи, "змова масонів", ігри сильних світу цього? Що можна зробити, щоб переконати таких ковід-скептиків?

- Так як вони несуть загрозу оточуючим, то ставлюся негативно. З одного боку, кожен - коваль свого організму і свого життя в цілому. А з іншого - їх невіра сприяє поширенню вірусу. Було б дотепно спостерігати за всіма цими теоріями змови, коли не було б сумно. Боротися? Напевно, вони зрозуміють, тільки захворівши. Хоча люди люблять бути правими, тож після легких форм хвороби вони все одно зможуть сказати: "Тю, всього-то". Так що допоможе тільки природний відбір.

"Онлайн-концерти з боку хоч і мають гарний вигляд, але грати їх важко"

- Що вдалося зробити в минулому році, на що раніше не вистачало часу?

- Я, знову-таки, розчарую - у мене в 2020-му вільного часу взагалі не було. Був зайнятий сімейними справами, а в перервах намагався писати тексти пісень, огляди фільмів, сценарії і прозу. Тож я щиро заздрю людям, які могли лежати на дивані, переглядати улюблені серіали або перепроходити відеоігри. Жаба душить.

- Минулий рік був, м'яко кажучи, складним. Але ж не тільки поганим. Навіть ваша пісня "Хороший рік/Поганий рік" про це говорить. Були й позитивні моменти, маленькі і великі радості. Які промінчики світла, в творчому і особистому плані, були у вас в 2020-му?

- У мене, ясна річ, на першому плані були діти, тому для мене цей рік - це, перш за все, період випробувань, пов'язаних саме з ними. У порівнянні з цим всі інші моменти якось провалюються. Так, було важко без концертів, без спорту. Але ми ж знали, що рано чи пізно якась дупа та й настане - в такий вже час і в такому вже місці ми живемо. Я зазвичай жартую так: самі винні, знали, де народжувалися.

- Корона-кризовий рік перекрив кисень або дав нове дихання українським артистам? Чому одні опустили руки, а інші шукали нові можливості? Які вдалося знайти вам?

- Раніше я б послався на один китайський ієрогліф, який одночасно означає "криза" і "можливість", але тепер, на жаль, я знаю, що це - неправда. Проте криза - це шанс перебудуватися, активізуватися, перезапуститися. Ну, в теорії. На практиці все виходить, звичайно, по-іншому. Ми зосередилися на записі альбому. Зрозуміло, що зараз нам доведеться якось ужаться з кліпами та іншої показухою, але ми як і раніше можемо дозволити собі складати й записувати пісні. Тобто займатися тим, чим і повинні жити музиканти. Поки що так.

- Як вирішити в Україні проблему авторських прав?

- Я не фахівець в даній галузі. З того, що я спостерігаю, можна зробити такий висновок: не можна висмикнути проблему авторських прав з нескінченної низки глобальних проблем, що існують в Україні. У нас будь-які регуляторні органи створюються для того, щоб люди могли вирішувати питання. Що в авторських правах, що в дорожньому будівництві, що в боротьбі з пандемією. Це так - всього одна чешуйка, риба ж не з неї почала гнити.

- Традиційні концерти стають для артистів все менш доступними. Чи є альтернатива? Як можна залучити багатотисячну аудиторію без ризику для неї та для себе, і з певною фінансовою вигодою?

- Ось тут не знаю. Може, онлайн-концерти з боку і мають гарний вигляд, але грати їх важко. Був досвід, ми грали в минулому році такі. Ти можеш, звичайно, робити вигляд, що тебе неймовірно пре, але без звичного фідбеку цього домогтися складно. Щось напевно придумається (як в "Швейку": "Ніколи так не було, щоб ніяк не було"), але поки нічого кращого за концерт з живою публікою немає.

"Мені здається, що в глибині душі Володимир Олександрович зараз дуже шкодує про свій вибір"

- Відомо, що ряд українських артистів і музикантів продовжують виступати в РФ під час війни. А українські телеканали продають туди свої франшизи. Як оцінюєте подібні дії, які часом виправдовують тим, що "артисти і шоу - поза політикою"?

- Я завжди кажу, що все пов'язано з політикою - і музика, і спорт. Просто розумні люди видають бажане публікою за дійсне, типу: "я вище за все, я співаю про вічну любов". Таких - 95%. Залишається 5% по-справжньому блаженних брахманів, які дійсно можуть не знати про те, що відбувається. Решта просто лукавлять, бо гроші дуже потрібні. Маланка - як говорили у нас в Харкові.

- Всі популярні артисти виступали і виступають на корпоративах. Хто частіше запрошує тепер?

- Останні роки це в основному it-компанії, цей кластер досить добре себе почуває. Дай їм бог здоров'я, до речі...

- Український тренд останнього часу - артисти в політиці. Як оцінюєте це віяння? Чому саме так? Чи пішли б самі в політику, в чиновники?

- Ні, там дуже мало платять (сміється). Та й це не український тренд, скоріше, - глобальна хвиля популізму. Ми про це зараз пісню, до речі, готуємо: "Повстання планети Кардаш'ян". Коли з'явився інтернет, були великі надії на те, що людство різко порозумнішає, адже ти можеш за кілька секунд дізнатися відповідь практично на будь-яке питання! Але виявилося, що це довго і некайфово, людство вважало за краще шукати прості й доступні відповіді, теж трисекундні. У стилі: "взяти та поділити". А раз є попит, то надійшла й пропозиція. Взагалі дуже хотілося б прожити ще сотню років та прочитати потім який-небудь авторитетний лонгрід про епоху популізму на початку двадцять першого століття.

- Як оцінюєте діяльність шоумена Зеленського на посаді президента? Що вдалося, що ні, з вашої точки зору? Чи є надія, що при ньому все ще може змінитися на краще?

- Мені здається, що в глибині душі Володимир Олександрович зараз дуже шкодує про свій вибір. Повертаючись до попереднього запитання - тепер він знає, що у складних проблем немає ані хороших, ані простих рішень. Він життя своє, як кіноплівку, прокрутив би років на п'ять назад. Тому що нам дуже пощастить, якщо все це завершиться просто закінченням терміну каденції.

- Ваш кліп "Історія України за 5 хвилин" зібрав на даний момент під 3 мільйони переглядів. Як думаєте - чому? Чи не думали зробити ще щось подібне?

- Сумарно там вже в районі десяти мільйонів, тому що це той рідкісний випадок, коли "змогли в пропаганду". Я цей трек сприймаю, як прекрасний тролінг вати. До сих пір киплять. В ідеалі держава, проаналізувавши реакцію, могла б зробити подібний проект популяризації та інших шкільних предметів. Ось уявіть собі цікаву фізику або хімію в подібній легкій формі. Тільки цікаву, а не "як завжди". Але то - в ідеалі.

"Глядач же завжди правий, тому нехай дивиться на дупу"

- Дуети з якими виконавцями особливо запам'яталися і чому?

- У нас їх під тридцять штук, кожен зі своєю історією. Мені особисто ось запам'ятався той, в якому я взагалі не брав участі (сміється). Фагот якось полетів в Лондон, а потім під ранок пише, мовляв, у нас тепер є дует з Apollo 440. Він зайшов до них в гості, а вони як раз пісню записують про те, як випивали з нами в Одесі після спільного туру . І кажуть йому - а не хочеш взяти участь? Так у нас з'явився трек "Odesa Dub Step".

- Ви на сцені більше двох десятків років. Що допомагає гасити конфлікти, які, напевно, були? У чому секрет довголіття ТНМК?

- Сплюньте тричі! (сміється) Секрет в голці, яка в яйці.

- Які історії, пов'язані з вашими піснями, допомагають рухатися далі, стають тим самим паливом, яке рухає ТНМК?

- Таких історій багато, іноді буває так, що якийсь крихітний коммент на Ютубі в потрібний момент може додати сил. Якось люди підійшли на концерті і розповіли про те, що збиралися їхати в Німеччину жити. Сіли в таксі, щоб вже їхати в аеропорт, а дорогою на радіо заграла наша пісня, "Восени" - вони розгорнули таксі і вирішили не їхати.

- 20 лютого в Києві, в STEREOPLAZA, ТНМК разом з біг-бендом Денніса Аду представлять, нарешті, ексклюзивну програму Jazzy DeLuxe. Чим незвичайний проект? Що побачать-почують глядачі-слухачі?

- Тут ексклюзив в квадраті. Ми і так дуже рідко граємо програму "Jazzy" - джазові обробки наших пісень, а тут ще й цілий біг-бенд. Денніс Аду переписав все аранжування, ми підготували прем'єри (один трек чекав на це 17 років). У Києві Jazzy DeLuxe буде грати вперше, до цього він звучав тільки на Leopolis Jazz Fest. І ось 20 лютого, з третьої спроби, після двох переносів через карантин, ми її нарешті презентуємо в Києві. Кажу ж - ексклюзив в квадраті!

Квитки на ексклюзивне шоу Jazzy DeLuxe

Олег "Фагот" Михайлюта під час цього інтерв'ю був на відпочинку. Але одним питанням ми "дістали" і його.

- Олег, деякі Ваші фото з соцмереж стають справжнім успіхом. І пляжні, і зимові (занурення в ополонку). Чому ЗМІ тиражують подібну інформацію куди охочіше, ніж - про нові пісні, концерти? Чи не думали про те, щоб якось це використати для розкрутки, наприклад, нових синглів?

- Ймовірно, так відбувається тому, що моя "дупа" цікавіша спільноті, ніж мої пісні і ймовірно колись я таки почну це використовувати для реклами синглів. Тому, що якщо саме це цікавить глядача, то хто я такий, щоб це йому не дати? Глядач же завжди правий, тому нехай дивиться на дупу.