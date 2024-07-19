Збереже місце: як очистити файли WhatsApp на телефоні

Сотні картинок, листівок та старі зображення з батьківських чатів зберігаються не тільки у галереї

Не тільки очищення кешу програм допоможе смартфону працювати краще. Видаляти потрібно і ті медіа чи файли, які більше не потрібні.

Портал HMD пропонує простий спосіб видалити непотрібні фото, відео чи gif, які ви отримували через месенджер WhatsApp. Для цього потрібно зайти в саму програму.

Як видалити завантажені файли WhatsApp з телефону:

Відкрийте WhatsApp на телефоні

Натисніть меню з трьома крапками вгорі праворуч

Перейти в "Налаштування"

Натисніть Пам’ять та дані"

Натисніть "Керувати пам’яттю".

Внизу будуть ті діалоги, де є медіа файли. Натискаєте потрібний і дивитесь, які файли варто видалити.

В правому верхньому кутку є можливість "Обрати всі".

Натискаєте корзину.

Зазначимо, що файли видаляться з завантажень, однак можуть зберегтися в галереї, звідки їх потрібно видаляти окремо.

У вашій папці завантажень також можуть знаходитися файли, які вам потрібні були кілька місяців тому, як-от форми, меню та квитки. Папку "Завантаження" можна знайти в програмі "Файли" або в будь-якій іншій програмі, яку ви використовуєте для локального перегляду файлів. Тут також можна вибрати всі, а потім видаліть їх усі одним доторком.

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