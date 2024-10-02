Три звички, які шкодять вашому смартфону так, що він може вибухнути

Майже кожен регулярно робить помилки, які можуть привести до вибуху батареї

Потенційно, кожен телефон може вибухнути. В телефонах найчастіше вибухає саме батарея. Її фізичне пошкодження або перегрів можуть привести до невиправних наслідків.

"Телеграф" зібрав три основні звички, які можуть призвести до вибуху телефона. Також телефон подає "сигнали", що з ним щось не в порядку, які мають насторожити користувача.

Чому телефон може вибухнути:

Дешеві та пошкоджені кабелі для зарядки

Заряджати телефон аби чим, якщо ви втратили чи пошкодили оригінальний кабель, не варто. Використання несертифікованих або підроблених зарядних пристроїв може подавати неправильну напругу або струм до батареї, прискорюючи її псування та збільшуючи ризик вибуху. Краще придбати сертифікований варіант або кабель у виробника смартфона.

Регулярна перезарядка телефона

Надмірне тепло може дестабілізувати хімічний баланс літій-іонних батарей. Причинами перегріву можуть бути — тривале знаходження на зарядці, коли в телефоні вже є 100% заряду та запуск ресурсомістких програм під час зарядки, що навантажує процесор і збільшує тепловиділення.

Використання телефона при спеці та в надмірному теплі

Зарядка телефону, коли навколо надмірна спека або залишення телефонів на приладовій панелі автомобіля або під прямими сонячними променями, також може призвести до перегріву та потенційних вибухів.

Попереджувальні знаки потенційних вибухів:

Телефон стає надзвичайно гарячим під час використання або заряджання.

Опукла задня панель або екран є явною ознакою пошкодження акумулятора.

Шипіння або тріск може свідчити про внутрішню несправність.

Хімічний запах свідчить про перегрів або витік з батареї.

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