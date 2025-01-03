Залишаєте Wi-Fi увімкненим на ніч? Три вагомі причини цього не робити

Фахівці наголошують на необхідності вимикати бездротовий інтернет на ніч

Сучасні люди настільки звикли до постійного підключення до інтернету, що часто забувають про важливість періодичного відключення від мережі. Багато користувачів смартфонів залишають Wi-Fi увімкненим цілодобово, навіть під час сну.

Експерти з кібербезпеки та медичні фахівці наголошують на необхідності вимикати бездротовий інтернет на ніч. "Телеграф" з'ясував, для чого потрібно вимикати Wi-Fi на смартфоні перед сном.

Що потрібно знати

Першою і найвагомішою причиною для вимкнення Wi-Fi на ніч є якість сну. Постійні сповіщення від месенджерів та соціальних мереж порушують природний режим відпочинку. Навіть якщо телефон стоїть на беззвучному режимі, підсвічування екрану може розбудити користувача.

Другим важливим фактором виступає збереження заряду акумулятора смартфону. Активний модуль Wi-Fi постійно шукає доступні мережі та витрачає енергію пристрою. Відключення бездротового інтернету на ніч допоможе подовжити термін служби батареї та зменшити частоту підзарядки.

Третьою причиною є безпека пристрою. Увімкнений Wi-Fi модуль може автоматично підключитися до незахищених або шкідливих мереж. Зловмисники використовують такі підключення для крадіжки особистих даних користувачів.

Додатковою перевагою нічного відключення Wi-Fi стане економія електроенергії. Вимкнення маршрутизатора на ніч не лише зменшить споживання електрики, але й подовжить термін його експлуатації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як продовжити час роботи телефону на одному заряді. Дотримуйтеся цих трьох "золотих" порад.