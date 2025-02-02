Цей додаток "пожирає" пам’ять на телефоні: як вирішити проблему в пару кліків

На це піде лише кілька хвилин

Одним із додатків на телефоні, який забирає велику кількість пам’яті, є Telegram. Річ у тому, що в ньому накопичується кеш, який періодично необхідно чистити, щоб гаджет не почав гальмувати.

"Телеграф" розповідає, як просто та швидко видалити ці залишкові дані та звільнити велику кількість пам’яті. На це піде лише кілька хвилин.

Зазначимо, що якщо ви є активним користувачем цієї програми, а також підписані на більшу кількість каналів, то за тиждень кеш-файли можуть зайняти 1 Гб і більше. Їх видалення не вплине на отримані вами або надіслані повідомлення, медіафайли і т.д.

Як очистити кеш в Telegram

Заходимо до месенджера;

Потім знаходимо "Налаштування";

Вибираємо "Дані та пам’ять/Дані та сховище";

Далі слід натиснути на пункт "Використання пам’яті/Використання сховища";

Після цього на екрані з’явиться інформація, скільки пам’яті на телефоні займає кеш. Необхідно натиснути на "видалити кеш";

Потім потрібно почекати, поки процес видалення не завершиться.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як просто та швидко звільнити пам’ять за допомогою програми TikTok. Щотижня необхідно позбавлятися залишкових файлів, щоб не засмічувати смартфон.