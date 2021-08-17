"Я народилася в цьому світі голою": Брітні Спірс засвітила оголені груди в Інстаграм

Співачка Брітні Спірс пояснила своїм шанувальникам, чому стала частіше оголюватися перед камерою.

Популярна американська співачка Брітні Спірс, батько якої погодився відмовитися від опікунства над донькою, все частіше почала ділитися зі своїми шанувальниками відвертими знімками. Тільки якщо раніше це були в основному фото або відео в бікіні, то на цей раз артистка пішла "далі".

На своїй сторінці в Інстаграм знаменитість опублікувала кілька пікантних фото з оголеними грудьми, які прикривала руками. А свій "образ" Брітні доповнила білими трусиками, високими червоними чобітьми та великою червоною трояндою в руках.

У підписі до знімків артистка зізналася, що виступи змусили її соромитися себе і свого тіла, але зараз вона відчуває себе набагато краще і приймає себе.

"Психологія бачення себе в чистому вигляді свідчить про те, що біль, сльози і важкий тягар не те, ким я є. Я жінка .... Красива ... чуйна жінка, якій потрібно подивитися на себе в чистому вигляді !!!" — додала Брітні.

Також, артистка пообіцяла, що не буде часто оголюватися в Інстаграм, оскільки це швидко набридне.

Крім цього, у своєму пості Спірс висловила подяку своїм шанувальникам за підтримку і рух Free Britney, зазначивши, що в цьому русі є набагато глибший зміст, ніж можна собі уявити.

Нагадаємо, що в червні 2021 року Брітні Спірс вперше виступила публічно і заявила, що хоче повернути своє життя і не бути під опікою свого батька. Як стало відомо, артистку поїли сильнодіючими психотропами і насильно давали їй протизаплідні таблетки, хоча вона хотіла мати більше дітей.