Виступи "зрізають": Green Grey залишилися без концертів до Дня Незалежності

Лідер гурту Андрій Яценко "Дизель" повідомив, що їх концерти заборонили в 10 містах України.

Лідер групи Green Grey Андрій Яценко (Дизель), який звинуватив ОП в дискримінації через пісню російською мовою, розповів, що після скасування виступу колективу на День незалежності в Києві 24 серпня, їм не дали провести концерти ще в десяти різних містах України.

Про це артист заявив виданню "Страна.ua"

За словами Яценка, вони отримували відмови на рівні місцевої влади.

"Коли з Києвом не вийшло, ми вирішили погодитися на пропозиції виступити в інших великих і дрібних містах України. Але як тільки доходило до узгоджень з керівництвом міст та областей, в останній момент виступи нам зрізали", — сказав музикант.

Саме 24 серпня Green Grey планували представити свій новий альбом "Спічка", але, швидше за все, шанувальникам групи доведеться ознайомитися з новими треками тільки в аудіо-форматі. За словами Дизеля, в Україні панує "нетерпимість до критики лінії партії".

"Ми запустимо альбом на всіх платформах відразу після півночі 24 серпня. А концерту як такого не буде. Якщо і після цього нам не дадуть виступати, це вже буде занадто. Що ми тоді будемо святкувати 24 серпня? Де незалежність нашої країни?", — висловив Яценко.

Нагадаємо, що після скасування виступу на День незалежності Green Grey повинні були провести концерт на даху ЦУМу, але і його організатори скасували.

Як раніше повідомляв "Телеграф", на святкування 30-річчя незалежності України з бюджету виділять близько 5,4 мільярда гривень.