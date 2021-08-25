"Знайомтеся ближче": зірка "Татусеві дочок" Ліза Арзамасова розсекретила ім’я первістка

Актриса Ліза Арзамасова не стала довго приховувати ім’я новонародженого сина.

26-річна російська актриса Ліза Арзамасова і її чоловік, 47-річний фігурист Ілля Авербух, 14 серпня 2021 року стали батьками — у пари народився син.

23 серпня новоспечений батько разом зі своїм старшим сином Мартіном забрали Єлизавету і малюка з лікарні. Пологи у актриси пройшли добре, тому в пологовому будинку вона не затримувалася.

Одним з найцікавіших питань серед шанувальників пари, після народження малюка, стало його ім’я. Багато фоловерів думали, що Ілля і Ліза виберуть незвичайне, а можливо і старовинне ім’я.

Арзамасова вирішила довго не мучити фанів і на своїй сторінці в Інстаграм розсекретила ім’я первістка — Лев.

"Ну а тепер знайомтеся ближче: Наш Лев Ілліч!" — написала актриса під милим знімком, на якому видно ніжка малюка.

Відзначимо, що ім’я Лев для свого первістка вибрали і телеведучий Нікіта Добринін зі своєю дружиною Дашею Квітковою, які стали батьками трохи раніше — 13 липня 2021 року.