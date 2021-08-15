Звезда "Папиных дочек" стала мамой: первое фото малыша

26-летняя российская актриса Лиза Арзамасова, которая ранее поделилась своим детским фото, и ее муж, 47-летний фигурист Илья Авербух стали родителями.

Супруги о пополнении в семье сообщили в своих соцсети Инстаграм, оставив в тайне пол ребенка.

"Счастье…А♾А…", - подписала звезда сериала "Папиных дочек" первое фото своего малыша.

Напомним, что о романе звезд стало известно летом 2020 года. 20 декабря Арзамасова и Авербух, который уже воспитывает сына от первого брака с Ириной Лобачевой, пошли под венец. О будущем пополнении в семье пара заявила 30 апреля.

Ранее "Телеграф" писал, что супруга полузащитника украинской сборной по футболу Александра Зинченко, Влада Седан, похвасталась плоским животиком спустя две недели после родов.