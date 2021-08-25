"Знакомьтесь ближе": звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова рассекретила имя первенца

Актриса Лиза Арзамасова не стала долго скрывать имя новорожденного сына.

26-летняя российская актриса Лиза Арзамасова и ее муж, 47-летний фигурист Илья Авербух, 14 августа 2021 года стали родителями — у пары родился сын.

23 августа новоиспеченный отец вместе со своим старшим сыном Мартином забрали Елизавету и малыша из больницы. Роды у актрисы прошли гладко, поэтому в роддоме она не задерживалась.

Один из самых интересующих вопросов среди поклонников пары, после рождения малыша, стало его имя. Многие фолловеры думали, что Илья и Лиза выберут необычное, а возможно и старинное имя.

Арзамасова решила долго не мучить фанов и на своей странице в Инстаграм рассекретила имя первенца — Лев.

"Ну а теперь знакомьтесь ближе: Наш Лев Ильич!" — написала актриса под милым снимком, на котором видна ножка малыша.

Отметим, что имя Лев для своего первенца выбрали и телеведущий Никита Добрынин со своей супругой Дашей Квитковой, которые стали родителями немного раньше — 13 июля 2021 года.