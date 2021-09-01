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"Я і моя перша робота": відома модель Белла Хадід розповіла, ким працювала в 15 років

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Белла Хадід Новина оновлена 01 вересня 2021, 10:38
Белла Хадід

Американська модель поділилася архівним знімком зі своєї першої роботи.

Успішна американська модель Белла Хадід, сестра якої, теж модель, Джіджі Хадід почала замислюватися про завершення модельної кар’єри, починала свій "робочий" шлях зовсім ні з моделінга.

На своїй сторінці в Інстаграм дівчина опублікувала архівні фото, на яких їй всього 15 років і тоді вона працювала офіціанткою в одному з кафе Малібу.

"15 років, я на своїй першій роботі. Ніколи не думала досягти того, що повинно статися" — заінтригувала фанів Белла.

На фото видно, що дочка палестинського мільйонера не цуралася будь-якої роботи: вона мила посуд, нарізала продукти та розносила їжу.

Раніше, "Телеграф" писав, що популярна плюс-сайз модель Ешлі Грем готується вдруге стати мамою.

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