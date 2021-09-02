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"Київ, зустрічай": MamaRika більше не хоче жити в Одесі

Автор
О. Броскова
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Автор
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MamaRika Новина оновлена 02 вересня 2021, 14:00
MamaRika

За словами співачки, вже через місяць-два вони з чоловіком і дитиною знову переїдуть до Києва.

Українська співачка MamaRika півроку тому переїхала до Одеси. За зізнанням самої співачки, вона зробила це у зв’язку з непростою вагітністю. Тепер же столичні фанати артистки можуть радіти: співачка повертається до Києва.

Про це MamaRika розповіла в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу".

"Ми переїхали через мою непросту вагітність, і це було правильним рішенням. Тут, в Одесі, я дихала морським повітрям і відчувала себе значно краще. Але зараз розумію, що скоро доведеться знову пакувати фури з речами і повертатися в столицю. Інакше ніяк — ми повинні бути в епіцентрі двіжухи і повертатися в робочий графік. Даємо собі якийсь місяць-два побалдіти в оксамитовий сезон, і Київ, зустрічай", — поділилася Анастасія Кочетова.

Повний текст інтерв’ю з MamaRika читайте на "Телеграфі".

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